Transformação digital otimiza contabilidade

A adoção de tecnologia na contabilidade agiliza processos, reduz erros e amplia a análise estratégica. Combinada a um atendimento próximo, garante ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 09h52
Imagem de Freepik

A transformação digital tem remodelado a forma como a contabilidade é executada, com a adoção de sistemas integrados, automação de rotinas e análise de dados em tempo real. De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), soluções em nuvem permitem que profissionais e clientes acessem dados contábeis de qualquer lugar, proporcionando agilidade na colaboração e na tomada de decisões. Essa evolução não apenas acelera a execução de tarefas operacionais, mas também amplia a capacidade de interpretar informações e apoiar decisões estratégicas.

A automação permite que lançamentos, conciliações e geração de relatórios ocorram de forma precisa e em prazos reduzidos. Sistemas baseados em nuvem facilitam o acesso simultâneo de equipes e clientes, enquanto ferramentas de análise oferecem visões detalhadas sobre indicadores financeiros e fiscais. Esse ganho de eficiência libera tempo para que a contabilidade se concentre em funções de maior valor agregado.

“No entanto, a tecnologia sozinha não garante uma gestão eficaz. A interpretação correta dos dados, o entendimento do contexto de cada negócio e a construção de soluções personalizadas continuam dependendo da experiência e do julgamento humano. É essa combinação de precisão tecnológica e sensibilidade profissional que mantém a contabilidade relevante e estratégica”, afirma Adriana Matos, COO da Person Consultoria.

“A tecnologia deve potencializar o trabalho humano, e não substituí-lo”, complementa Adriana Matos. A integração entre sistemas automatizados e atendimento consultivo cria um fluxo contínuo em que dados confiáveis são analisados por especialistas capazes de identificar riscos, oportunidades e implicações que um algoritmo não detectaria sozinho.

Essa abordagem equilibrada também fortalece a relação com clientes e parceiros. O contato humano proporciona compreensão das particularidades do negócio, ajustando processos e orientações de acordo com mudanças de mercado, perfil do cliente e desafios setoriais.

“Ao unir automação e atendimento próximo, a contabilidade se posiciona como um centro de inteligência de negócios, oferecendo previsibilidade e suporte estratégico. Isso é especialmente relevante em cenários de mudanças regulatórias ou instabilidade econômica, quando decisões precisam ser rápidas e bem fundamentadas”, avalia Adriana Matos.

“A transformação digital, quando aplicada com critério e foco no fator humano, torna a contabilidade mais ágil, precisa e estratégica, sem abrir mão do relacionamento e da visão crítica que apenas a experiência profissional pode oferecer”, conclui Adriana Matos.

Sobre a Person Consultoria

Criada em 1999, a Person Consultoria é uma contabilidade digital e consultiva, que oferece soluções personalizadas aos seus clientes. A empresa utiliza amplamente a tecnologia para automatizar e aprimorar seus processos contábeis. Além disso, possui certificações como: PQEC, PQEC Gestão Intensivo, ISO 9001 e CSI, que validam sua adesão a padrões de gestão de qualidade e segurança da informação.

