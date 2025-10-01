Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Unicamp rompe com instituto israelense e cita genocídio de palestinos

Convênio previa cooperação em pesquisas e intercâmbio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/10/2025 às 00h17

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou nesta terça-feira (30) a rescisão unilateral do acordo de cooperação acadêmica com o Instituto Tecnológico Technion, de Israel .

“A situação se deteriorou de tal forma que as violações aos direitos humanos e à dignidade da população palestina se transformaram em uma constante inaceitável”, diz o documento que justifica o rompimento.

O reitor da universidade, Paulo Cesar Montagner, disse que a Unicamp já havia se manifestado contra a situação na Faixa de Gaza em duas outras oportunidades e que o rompimento é a reafirmação do “posicionamento contrário ao genocídio da população palestina” .

De acordo com Montagner, a decisão de rompimento segue na mesma linha do posicionamento do governo brasileiro – que condena as ações israelenses na região – e de outras universidades do mundo que se mostraram contrárias à situação imposta à Faixa de Gaza.

O convênio previa parceria em projetos de pesquisa e intercâmbio de docentes, pesquisadores e alunos de pós-graduação e graduação.

A Embaixada de Israel no Brasil foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para manifestações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 14 horas

Inscrições para prêmio que destaca ações pedagógicas em educação antirracista terminam na quarta (1º)

Encerra-se na quarta-feira (1/10) o prazo para que professores, membros de equipes diretivas e estudantes da Rede Estadual de ensino se inscrevam n...

 -
Educação Há 1 dia

Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026

Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio da Rede Estadual já podem indicar uma trilha de aprofundamento para o ano letivo de 2026. Após acompanha...

 -
Educação Há 2 dias

Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)

Entre esta segunda-feira (29/9) e sexta-feira (3/10), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza o Simulado Enem 2025...

 Quase metade das salas da rede pública gaúcha (48,1%) conta com equipamentos como ar-condicionado, aquecedor ou climatizador -Foto: Ascom/Seduc
Educação Há 2 dias

Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização

As escolas estaduais do Rio Grande do Sul estão entre as que possuem as melhores condições de infraestrutura básica na comparação com as redes públ...
Educação Há 2 dias

Brasil é referência na alimentação escolar, diz especialista

Refeições atendem inclusive alunos com restrições alimentares

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 1 hora

Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Câmara Há 1 hora

Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Senado Federal Há 2 horas

Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
Senado Federal Há 2 horas

Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Senado Federal Há 2 horas

Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 0,00%
Euro
R$ 6,24 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,023,66 +0,11%
Ibovespa
146,237,02 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias