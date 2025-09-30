Terça, 30 de Setembro de 2025
InfinitePay leva workshop de IA ao Festival RME

Como patrocinadora diamante do festival, a plataforma de serviços financeiros da CloudWalk reforça seu compromisso com a democratização da inovação...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/09/2025 às 16h13
InfinitePay leva workshop de IA ao Festival RME
Divulgação/InfinitePay

Com workshops, palestras e experiências interativas, a InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, mostrará no Festival Rede Mulher Empreendedora como tecnologia e estratégias de crescimento podem simplificar rotinas, abrir novas oportunidades e acelerar negócios liderados por mulheres. Durante os dias 3 e 4 de outubro, no São Paulo Expo, mais de 10 mil empreendedoras terão acesso a conteúdo inédito sobre inteligência artificial, marketing e expansão de negócios, reforçando que cada empreendedora pode transformar sua jornada em uma história de sucesso.

Como patrocinadora diamante do Festival Rede Mulher Empreendedora, a InfinitePay celebra o fato de que 45,7% dos seus mais de 5 milhões de clientes são empreendedoras. Nesse contexto, o patrocínio ao Festival reforça o compromisso contínuo da InfinitePay em democratizar o acesso à inovação para micro, pequenos e médios empreendedores em todo o país.

"O empreendedorismo feminino é caminho para autonomia, emancipação e transformação, e a InfinitePay caminha lado a lado com elas nessa jornada"

afirma Beatriz Schaer, gerente de growth marketing da InfinitePay. Ao todo, são esperadas mais de 10 mil pessoas ao longo dos dois dias de evento.

"A programação está muito intensa esse ano. Vamos trazer temas como marketing digital, finanças, marca pessoal, criatividade, estilo e beleza, saúde, inteligência artificial, diversidade, autoestima, liderança e muito mais sobre os caminhos para impulsionar negócios e jornadas femininas no Brasil. Queremos aumentar cada vez mais esse impacto positivo"

diz a fundadora da RME, Ana Fontes.

Como parte da programação, a InfinitePay marca presença em um painel no palco principal e promove uma palestra exclusiva para quase 200 empreendedoras de todo o Brasil, unindo experiência prática, tecnologia e estratégias de crescimento voltadas às empreendedoras.

No dia 3/10, das 14h50 às 15h30, o painel "Estratégias para crescer no Mercado de Beleza" contará com a empresária e influenciadora Maria Lina. No palco, ela compartilha sua trajetória de reinvenção e expansão no setor, revelando os bastidores da criação de negócios como o Miami Nails e a Miami Nails Academy. Ao lado de Beatriz Schaer, Growth Marketing Manager da InfinitePay, ela traz dicas práticas sobre como alavancar uma marca, usar influência digital a favor do negócio e explorar oportunidades.

No segundo dia de evento, 4 de outubro, também das 15h50 às 16h30, acontece o workshop "IA na Prática para Empreendedoras", que mostra como a inteligência artificial pode ser parceira diária para simplificar tarefas, economizar tempo e impulsionar vendas. O time da InfinitePay passará orientações sobre como escrever bons prompts e exemplos reais de como empreendedoras já estão utilizando a tecnologia para otimizar marketing, gestão, finanças e muito mais.

"A inteligência artificial já está mudando a vida das empreendedoras brasileiras, tornando o dia a dia mais simples e os negócios mais rentáveis. No nosso workshop, vamos mostrar como o JIM, assistente inteligente da InfinitePay, pode ser esse parceiro estratégico: um ‘funcionário’ que nunca descansa, ajuda a criar campanhas, organizar finanças e transformar seguidores em clientes, abrindo novas possibilidades de crescimento para qualquer negócio"

conclui Schaer.

Além disso, durante os dois dias de evento, a InfinitePay contará com um estande especial preparado para receber as empreendedoras. No espaço, o time de especialistas estará disponível para oferecer orientações sobre a InfinitePay e tirar dúvidas. Quem passar por lá também poderá participar de um jogo interativo, com brindes exclusivos para os participantes.

