CCO da Prestex avalia impacto da IA na logística emergencial

A inteligência artificial (IA) vem desempenhando um papel transformador em várias etapas da logística, permitindo que empresas adotem práticas mais eficientes e reduzam custos em diversas etapas do processo. Com capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real, a IA ajuda a otimizar rotinas, aprimorar rotas, prever demandas e garantir que decisões críticas sejam tomadas com base em informações ágeis e precisas.

Apesar das várias aplicabilidades na logística, segundo o relatório State of Logistics 2025, realizado pela SimpliRoute, apenas 30% das empresas brasileiras utilizam IA na cadeia de suprimentos, enquanto no atendimento ao consumidor essa tecnologia já alcança 76,5%. Ainda de acordo com a pesquisa, embora parte das empresas já adote tecnologias pontuais, como otimização de rotas e computação em nuvem, os investimentos em estratégias de longo prazo com IA ainda caminham devagar e as companhias que priorizarem esta lacuna sairão à frente.

Para entender melhor como a IA está redefinindo a agilidade e precisão nesse mercado, o especialista em logística emergencial B2B, Marcelo Zeferino, CCO da Prestex, respondeu às seguintes perguntas:

1 - A "ansiedade logística", presente tanto em consumidores quanto em empresas com demandas urgentes de transporte, pode ser mitigada pela Inteligência Artificial?

Marcelo Zeferino: A ansiedade, em sua essência, está relacionada a não confiar ou temer algo que possa dar errado. Neste sentido, a inteligência artificial pode ajudar a controlar a ansiedade se você tiver um bom parceiro na sua cadeia de fornecedores que monitore, alimente e dê visibilidade às informações da carga de acordo com sua operação. Vale ressaltar que a inteligência artificial é um meio e não um fim. Ou seja, se você tem uma operação ruim, um processo ruim, dados ruins, você só vai potencializar isso com a IA, e pode inclusive aumentar a ansiedade logística na sua operação. Desta forma, é importante para a empresa analisar se tem fornecedores e provedores que fazem o básico bem feito, que disponibilizam a informação de forma ágil na sua mão para tomar decisões assertivas. Se você não tem nem o básico, não é a IA que trará isso. Ela só evidenciará ainda mais a falta de previsibilidade na sua cadeia.

2 - Quais são os principais mitos quando o assunto é IA na logística? E como desmistificá-los a partir da experiência da Prestex?

Marcelo Zeferino: O principal mito, não só na logística, mas em grande parte dos setores, é que a IA vai resolver todos os problemas. Não vai. Na verdade, a IA evidenciará os problemas. Empresas que negligenciaram a governança, a homologação de parceiros e a estruturação de processos corretos, aquelas que sempre “deram um jeitinho, fizeram puxadinhos” na sua cadeia de fornecedores, terão suas deficiências cada vez mais expostas. Os dados são potencializados com a IA. Vale ressaltar que os agentes de inteligência artificial são ferramentas de apoio e as empresas que utilizarem estas ferramentas de forma estratégica na gestão das equipes terão maior previsibilidade, otimização de recursos, decisões mais rápidas e assertivas, além de mitigar riscos e gargalos operacionais, impulsionando as operações.

3 - Na sua visão, o futuro da logística será mais humano com IA ou mais automatizado e impessoal? Como equilibrar eficiência e empatia?

Marcelo Zeferino: A logística não vai se descolar dos demais setores. Não é a logística que será ou não automatizada, será ou não impessoal. Todos os segmentos serão afetados. O mundo vivencia uma das maiores eras de transformação desde a invenção da luz e da internet. Talvez a terceira maior revolução da humanidade sob aspectos tecnológicos ou de insumos externos e será necessário adaptar-se rapidamente a esta nova realidade. Os processos de trabalho e as interações humanas com a chegada da IA estão mudando em uma velocidade sem precedentes. E, qualquer previsão de como isso se dará a longo prazo, será um grande chute no escuro. O fato é que todo o trabalho repetitivo e pouco complexo será absorvido pela IA, não tenha dúvida. Já as atividades mais complexas, que necessitem de mais desenvolvimento e envolvam empatia e sensibilidade, precisarão da interface humana, pelo menos em um curto e médio espaço de tempo. Agora, no que diz respeito à eficiência, a IA se destacará cada vez mais.

4 - A rastreabilidade em tempo real e de ponta a ponta é um pilar na logística atual, especialmente no modelo B2B. Como a IA pode aprimorar essa capacidade?

Marcelo Zeferino: A rastreabilidade em tempo real está linkada à troca de informações brutas, ou seja, informar o que está acontecendo em tempo real sem que tenha de tratar esta informação por algum motivo. Mais do que acompanhar trajetos no transporte de cargas, trata-se de oferecer visibilidade total para capacidade de resposta imediata. A inteligência artificial potencializa essa capacidade ao integrar dados de múltiplas fontes, interpretar informações em tempo real e gerar alertas automáticos que permitem decisões ágeis e assertivas. No entanto, muitas empresas ainda falham nesta questão e utilizam a falta de tecnologia como subterfúgio, o que, nos dias atuais, é inadmissível, afinal, até a entrega de uma pizza pode ser acompanhada em tempo real. Ou seja, não é aceitável que não haja tecnologia para saber se sua cadeia de fornecimento será abastecida e em quanto tempo. Na Prestex, há alguns anos, a rastreabilidade em tempo real já faz parte da rotina operacional da empresa.

5 - De que forma a Prestex investe na IA como estratégia?

Marcelo Zeferino: Nos últimos cinco anos, a Prestex vem investindo na equipe e no fomento de projetos que incorporam IA. Hoje a empresa tem IA na suíte do Microsoft 365 e desenvolve produtos próprios com a equipe de tecnologia para otimizar a integração com a operação, clientes, parceiros, automação de processos financeiros, entre outros. Já é uma realidade na Prestex pensar em como a IA generativa pode auxiliar, acelerar e gerar valor integrado ao ecossistema da empresa. Cada vez mais a tecnologia e a IA generativa serão utilizadas na logística emergencial para escalabilidade do negócio, com eficiência, segurança e agilidade, agregando ainda mais valor aos clientes internos e externos.