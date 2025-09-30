Terça, 30 de Setembro de 2025
Conecte-se com amigos e familiares na LEGO(R) Party! Disponível hoje!

LEGO® Party! é lançado com 60 minijogos emocionantes, opções infinitas de personalização, Zonas de Desafio temáticas e muito mais!

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/09/2025 às 13h22

LOS ANGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A desenvolvedora SMG Studio, The LEGO Group e a Fictions lançaram seu divertidíssimo jogo multiplayer de festa, LEGO® Party!, na Steam para PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) e Nintendo Switch™. A Edição Física também está disponível agora em https://legoparty.iam8bit.com e varejistas participantes para Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, juntamente com o lançamento digital. Além disso, aqueles que fizeram a pré-venda da Edição Física receberão um código de download para cinco Minifiguras LEGO exclusivas.

Os fãs agora podem entrar em uma série de recursos interessantes, incluindo mais de um zilhão (*não é um número real) de combinações de personalização de minifiguras, incríveis Zonas de Desafio temáticas LEGO, 60 minijogos cheios de ação e muito mais, tudo na missão de coletar o máximo de Peças Douradas LEGO e se tornar o campeão LEGO Party! supremo.

Liberte seu lado competitivo e mergulhe no caos dos minijogos, com alienígenas espaciais gigantes, unicórnios arco-íris cheios de power-ups, perus de churrasco assados na lava e muito mais. Tudo isso pode ser visto no mais novo LEGO Party! trailer de lançamento aqui: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! é um jogo de festa para até quatro jogadores que foi feito de um jeito diferente! Concorra contra seus amigos em Zonas de Desafio malucas e 60 minijogos hilários inspirados em seus conjuntos LEGO favoritos, como LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® e muito mais. Junte-se aos seus amigos on-line ou reúna o pessoal no sofá para a LEGO Party! em uma noite de jogos. Com vários modos de jogo e toneladas de minifiguras para desbloquear, você terá todas as peças para construir a festa perfeita! Desafie jogadores próximos ou distantes, personalize seu personagem e participe em uma variedade de minijogos incríveis para conquistar o máximo de Peças Douradas que puder, custe o que custar! Mas cuidado: fique atento aos monstros, armadilhas e perus assados voadores no seu caminho para se tornar a próxima estrela da LEGO Party!

Para todas as atualizações mais recentes sobre o jogo, siga LEGO Party! em: http://www.legoparty.com
Trailer de lançamento disponível aqui: Link
Ativos para download aqui: Link

Sobre a Fictions
No início de 2025, 27 pessoas se reuniram para fundar a Fictions. Somos um grupo de desenvolvedores de jogos e especialistas em criação que apoia e valoriza os jogos, bem como as mentes criativas por trás deles. Valorizamos acima de tudo a qualidade, a originalidade e experiências que realmente valham o seu precioso tempo livre. LEGO Party! e Beast of Reincarnation são os primeiros títulos em nosso catálogo em expansão, com mais projetos a serem anunciados em breve.

Para ficar por dentro de todas as novidades da Fictions, acesse https://fictions.com ou siga nas redes sociais: TikTok, Instagram, YouTube, X e Discord.

Sobre a SMG Studio
SMG Studio, uma empresa da dentsu, vem criando jogos com foco em humor e mecânicas únicas para todas as telas desde 2013. Usando nosso sistema interno D.A.F.U.Z., os jogos da SMG são Dinâmicos (Dynamic), Viciantes (Addictive), Divertidos (Fun), Únicos (Unique) e Maluquinhos (Zany). Conhecida por títulos como Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift e One More Line. A SMG tem sede em Sydney, Austrália, com unidades adicionais em Melbourne, Brisbane e Los Angeles, na Califórnia.

LEGO Party! tem sido a realização de um sonho para a equipe, viabilizado graças ao apoio da VicScreen, Screen NSW e Screen Queensland.

Você pode encontrar mais informações em www.smgstudio.com

Sobre The LEGO Group
A missão do The LEGO Group é inspirar e desenvolver os construtores do amanhã por meio do poder do brincar.

LEGO System in Play, com sua base nas peças LEGO, permite que crianças e fãs construam e reconstruam qualquer coisa que possam imaginar. The LEGO Group foi fundado em Billund, na Dinamarca, em 1932, por Ole Kirk Kristiansen. Seu nome deriva de duas palavras dinamarquesas: LEg GOdt, que significam “Brinque bem.” 

Hoje, o The LEGO Group continua sendo uma empresa familiar com sede em Billund. No entanto, seus produtos agora são vendidos em mais de 120 países ao redor do mundo.

Para mais novidades do The LEGO Group, informações sobre nosso desempenho financeiro e iniciativas de responsabilidade, acesse www.LEGO.com/.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28d6e735-1672-408c-ab86-7317db9a4be4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/180409b2-1136-4498-a22b-c7092c5f8bec

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fff61c0a-16aa-410e-923e-3ff08aa39669

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b214dfac-45cd-41c6-b178-e99d398e235c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9af7f92-52f3-44a2-b1db-2bf4543aadc1


Contatos de imprensa: Karolina Kecki fortyseven communications para a Fictions [email protected]

Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001130711)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 3 horas

Abaccus Payouts: solução gerencia comissões das empresas

Solução centraliza regras de pagamento, automatiza cálculos de comissionamento e oferece rastreabilidade, integrando-se a sistemas corporativos e p...
Tecnologia Há 5 horas

Native Camp estende campanha de conversação em inglês gratuita por 3 meses no Brasil após forte demanda

Com mais de 3,6 milhões de usuários em todo o mundo, a principal plataforma japonesa de aprendizado de inglês online continua a apoiar os alunos br...

 Divulgação TIMining
Tecnologia Há 21 horas

Mineração brasileira aposta em gêmeos digitais para ferro

Tecnologia aplicada à mineração integra diferentes fontes de dados em gêmeos digitais 3D, que permitem, por meio de inteligência artificial (IA), r...

 Divulgação: Ant Internacional
Tecnologia Há 21 horas

Ant Internacional se torna parceira inaugural na China

A conexão direta expandida permite que a Alipay+ ajude carteiras globais a construir uma rede de comerciantes na China
Tecnologia Há 22 horas

São José do Egito lança projeto SOGOV para digitalizar serviços públicos

Plataforma vai conectar cidadãos à prefeitura, reduzir custos e ampliar a inclusão digital no Sertão pernambucano

