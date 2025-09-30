Terça, 30 de Setembro de 2025
Abaccus Payouts: solução gerencia comissões das empresas

Solução centraliza regras de pagamento, automatiza cálculos de comissionamento e oferece rastreabilidade, integrando-se a sistemas corporativos e p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/09/2025 às 12h09
Abaccus Payouts: solução gerencia comissões das empresas
Imagem de Freepik/Wirestock

A Abaccus, empresa especializada em soluções BRMS (Business Rules Management System, ou sistemas de gerenciamento de regras de negócio), desenvolveu a Abaccus Payouts, plataforma voltada à gestão de comissionamento e incentivos.

A solução centraliza regras de pagamento e gerencia cálculos em ambiente web, com interface low-code, permitindo a configuração e atualização de regras sem necessidade de instalar softwares locais ou intervenção da equipe de Tecnologia da Informação (TI).

A modalidade, de pagamento e gestão de comissões através de ferramentas digitais, ainda está em expansão no Brasil, mas já teve adesão de grandes players do comércio virtual, como a Meta, bem como da Americanas - que conta com marketplace e lojas físicas. O modelo ganha foco com a recente informação de que a OpenAI, detentora do ChatGPT, pretende cobrar uma comissão sobre vendas realizadas na plataforma.

Agilidade e segurança

A Abaccus Payouts processa regras de comissionamento em tempo real com um motor que executa requisições síncronas, permitindo calcular comissões, premiações e campanhas no momento da operação.

Além disso, se alinha às regras de proteção de dados ao não armazenar dados sensíveis como valores de comissão ou informações de vendedores. Apenas os metadados das estruturas e regras criadas são mantidas em bancos de dados, resguardando a política de dados da empresa.

Daniel Nakamura, CRO da Abaccus, complementa: "muitas empresas sofrem com lentidão na implementação e apuração de campanhas e políticas de incentivo, que reduz sua competitividade em relação ao mercado, causando evasão de receitas. O Abaccus Payouts busca eliminar esses problemas ao gerenciar regras e permitir que o time de operações de vendas gerencie o processo de forma simplificada e rastreável".

Comissão como ferramenta ágil nos negócios

A solução da Abaccus vem da evolução da empresa que, em 2021, observando a necessidade de acelerar processos de empresas nas quais decisões críticas dependiam de códigos, filas na TI e inúmeras planilhas, fazendo com que times de negócios esperassem meses pelas mais simples atualizações.

A necessidade de agilizar e organizar os processos de comissionamento foi tema de artigo publicado pelo Sebrae, segundo o qual, é essencial evitar erros de cálculos, não comprometer o fluxo de caixa, além de definir metas e, naturalmente, capacitar os vendedores, entre outros fatores.

Para Nakamura, a solução da Abaccus pode ajudar as empresas na definição desses e outros fatores, como no controle operacional - automatizando regras e políticas comerciais, centralizando a lógica de comissionamento sem múltiplas versões de cálculo e com simulações prévias dentro da própria ferramenta.

"Aplicações como a trilha de auditoria também possibilitam corrigir regras sem comprometer o processo, reduzindo erros e retrabalhos nos processos e liberando tempo das equipes financeiras e comerciais para atividades estratégicas", detalha Nakamura.

Aplicabilidade, integração e IA

Uma pesquisa realizada pela McKinsey apontou que o uso de IA aumentou em 2024 em relação a 2023, chegando a 72% das empresas.

Nakamura detalha os planos voltados à IA da Abaccus: "Os planos de inovação para a plataforma incluem a criação de campanhas de comissionamento por prompts de inteligência artificial (IA), uso de IA preditiva para sugerir campanhas e políticas mais eficazes, dashboards avançados para análise da performance comercial em tempo real e sistemas de gestão de tickets de aprovação de comissionamento".

Por fim, o executivo explica a eficiência da Abaccus Payouts: "Na prática, isso significa ROI rápido, segurança operacional e motivação contínua da equipe de vendas, com impacto direto no crescimento do negócio. Para um time de cem vendedores, já reduzimos custos e evasão de receita em no mínimo um milhão por ano", conclui.

Sobre a Abaccus

Fundada em 2021, a Abaccus busca devolver às áreas de negócio o controle sobre suas decisões, sem comprometer a governança da TI. Com um modelo low-code, a Abaccus permite que áreas como Produtos, Financeiro, Comercial ou Risco criem, testem e publiquem suas próprias regras, sem depender da TI para cada ajuste.

Hoje, a Abaccus está presente em setores como varejo, seguros, saúde, indústria, serviços financeiros e e-commerce. Sempre com o mesmo foco: acelerar decisões e destravar a inovação.

Para mais informações, basta acessar: https://abaccus.com.br/abaccus-payouts

