Native Camp estende campanha de conversação em inglês gratuita por 3 meses no Brasil após forte demanda

SÃO PAULO, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os alunos brasileiros terão mais tempo para aproveitar a campanha de três meses de conversação em inglês gratuita da Native Camp. A extensão vem após a forte demanda em todo o país, confirmando o interesse pelo aprendizado do inglês flexível e acessível.

Com mais de 3,6 milhões de usuários em todo o mundo, a Native Camp é o principal serviço de conversação em inglês online do Japão. Seu modelo exclusivo oferece aulas individuais ilimitadas com instrutores nativos, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de reserva. O serviço tem ganhado destaque especialmente entre os jovens conectados digitalmente, que valorizam a oportunidade do acesso constante.

Flexibilidade para aprender online sempre que os usuários tiverem tempo

“Estamos muito satisfeitos com a resposta esmagadoraàcampanha gratuita de 3 meses da Native Camp no mercado brasileiro. Acreditamos que essa forte demanda mostra o grande interesse pelo aprendizado de inglês no Brasil, reconhecendo o valor que nosso serviço oferece”, disse Yuki Yazawa, Gerente Geral da Native Camp Brasil. “Percebemos que o povo brasileiro é muito motivado para aprender e se adapta bemàeducação online. Estamos confiantes de que nosso sistema, que permite aulas a qualquer hora, 24 horas por dia, se encaixa em uma ampla variedade de estilos de vida e necessidades.”

O Brasil continua sendo um dos maiores mercados do mundo para estudantes de inglês, mas os níveis de proficiência ainda são baixos em comparação com as médias globais. De acordo com o Índice de Proficiência em Inglês da EF, o país ocupa a 81ª posição entre 116. Empregadores, universidades e parceiros internacionais esperam cada vez mais fluência, pressionando os indivíduos a aprimorar suas habilidades no idioma.

Novas possibilidades de estudo, viagem e trabalho

Através desta campanha, qualquer pessoa que se registrar durante o período estendido poderá usar o serviço de conversação em inglês online totalmente gratuito por três meses. A iniciativa oferece aos alunos a oportunidade de focar no desenvolvimento da confiança e da fluência na conversação, frequentemente identificada como uma lacuna no ensino tradicional em sala de aula.

A Native Camp espera que a extensão proporcione a um grupo ainda maior de brasileiros a chance de explorar novas possibilidades de estudo, viagem e trabalho. “Esperamos que esta extensão da campanha seja um passo para que o povo do Brasil amplie ainda mais suas possibilidades. A Native Camp continuará a oferecer aulas de alta qualidade e um ambiente de aprendizagem para ajudar todos a alcançarem seus objetivos”, acrescentou Yazawa.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4720156-764a-4318-997a-5453cf8610d2

