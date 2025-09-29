Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026

Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio da Rede Estadual já podem indicar uma trilha de aprofundamento para o ano letivo de 2026. Após acompanhar a Feira dos Itinerários Formativos de Aprofundamento, realizada de forma virtual no site do Ensino Médio Gaúcho até o dia 6 de outubro, os estudantes devem acessar o mesmo portal e participar da pesquisa de interesse.

A escolha permite registrar suas preferências de aprofundamento curricular para o próximo ano, escolhendo entre quatro projetos integradores:

Linguagens

Matemática

Ciências Humanas

Ciências da Natureza

Para isso, o acesso deve ser feito utilizando como login “ESTUDANTE-número da matrícula” e, como senha, os quatro últimos dígitos da matrícula.

Os Itinerários Formativos

A implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFAs) faz parte do Ensino Médio Gaúcho. A reestruturação do Ensino Médio, criada com base na Lei 14.945/2024, busca retornar a uma formação geral básica mais extensa, estabelecendo carga horária mínima anual para o ensino médio de 1.000 horas, com 2.400 horas de formação geral e 600 horas de itinerários formativos.

O objetivo da iniciativa é oferecer aos estudantes mais autonomia na construção de seus projetos de vida, personalizando a jornada escolar através de um currículo que valoriza a Base Nacional Comum e os Itinerários Formativos.

Feira dos Itinerários segue aberta

A Feira dos IFAs ocorre de 22 de setembro a 6 de outubro, em formato totalmente virtual, no portal do Ensino Médio Gaúcho . Nesse período, os estudantes da 1ª série do Ensino Médio têm acesso a vídeos explicativos e materiais de apoio sobre cada itinerário. A Seduc realizou uma live com todas as orientações sobre a Feira, que pode ser acessada no canal da secretaria no Youtube.