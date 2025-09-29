Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026

Segunda, 29 de Setembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/09/2025 às 19h32
Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio da Rede Estadual já podem indicar uma trilha de aprofundamento para o ano letivo de 2026. Após acompanhar a Feira dos Itinerários Formativos de Aprofundamento, realizada de forma virtual no site do Ensino Médio Gaúcho até o dia 6 de outubro, os estudantes devem acessar o mesmo portal e participar da pesquisa de interesse.

A escolha permite registrar suas preferências de aprofundamento curricular para o próximo ano, escolhendo entre quatro projetos integradores:

  • Linguagens
  • Matemática
  • Ciências Humanas
  • Ciências da Natureza

Para isso, o acesso deve ser feito utilizando como login “ESTUDANTE-número da matrícula” e, como senha, os quatro últimos dígitos da matrícula.

Os Itinerários Formativos

A implementação dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFAs) faz parte do Ensino Médio Gaúcho. A reestruturação do Ensino Médio, criada com base na Lei 14.945/2024, busca retornar a uma formação geral básica mais extensa, estabelecendo carga horária mínima anual para o ensino médio de 1.000 horas, com 2.400 horas de formação geral e 600 horas de itinerários formativos.

O objetivo da iniciativa é oferecer aos estudantes mais autonomia na construção de seus projetos de vida, personalizando a jornada escolar através de um currículo que valoriza a Base Nacional Comum e os Itinerários Formativos.

Feira dos Itinerários segue aberta

A Feira dos IFAs ocorre de 22 de setembro a 6 de outubro, em formato totalmente virtual, no portal do Ensino Médio Gaúcho . Nesse período, os estudantes da 1ª série do Ensino Médio têm acesso a vídeos explicativos e materiais de apoio sobre cada itinerário. A Seduc realizou uma live com todas as orientações sobre a Feira, que pode ser acessada no canal da secretaria no Youtube.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

