Mineração brasileira aposta em gêmeos digitais para ferro

O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de minério de ferro do planeta. Em 2024, esse insumo respondeu por 47% do saldo da balança comercial brasileira, segundo dados do IBRAM. Em um mercado global de demanda crescente e de pressões cada vez maiores por eficiência, a qualidade do minério lavrado desponta como fator decisivo.

Nesse cenário, a TIMining possui uma tecnologia aplicada à mineração no Brasil que integra diferentes fontes de dados em gêmeos digitais 3D, que permitem, por meio de inteligência artificial (IA), realizar análises em tempo real do que acontece na mina. Agora, a empresa anuncia o lançamento de uma nova solução baseada em gêmeos digitais para controle de qualidade da extração mineral, que monitora o teor do minério desde a frente de lavra até o beneficiamento.

“Mais do que uma meta econômica, garantir o teor de ferro é um compromisso com a sustentabilidade, permitindo extrair mais metal útil com menor volume de material movimentado. Nesse ambiente, identificar, planejar e extrair minério com maior teor de ferro, de forma consistente e previsível, tornou-se um fator competitivo decisivo e a tecnologia assumiu o papel central”

explica Phillip Whatmore, CEO da TIMining.

A solução da TIMining combina modelagem 3D e sensoriamento contínuo, possibilitando mapear teores com precisão, monitorar o sequenciamento de lavra e otimizar o blending em tempo real. Com ela, as mineradoras conseguem controlar a qualidade do minério entregue à planta, otimizar processos, reduzindo custos, reforçando tanto a rentabilidade quanto o compromisso ambiental.

“A nova solução de Controle de Qualidade da Extração Mineral reforça nosso compromisso em transformar dados em decisões acionáveis, gerando valor tangível para nossos clientes e para toda a cadeia da mineração de ferro”

afirma. “Combinamos inteligência artificial, gêmeos digitais e análise em tempo real para apoiar as mineradoras na busca por maior eficiência, segurança e sustentabilidade operacional”

completa.

Com presença em mais de 51 operações de mineração na América Latina e no mundo, a TIMining segue expandindo seu portfólio de soluções digitais para planejamento, operação e geotecnia.