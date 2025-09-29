Segunda, 29 de Setembro de 2025
São José do Egito lança projeto SOGOV para digitalizar serviços públicos

Plataforma vai conectar cidadãos à prefeitura, reduzir custos e ampliar a inclusão digital no Sertão pernambucano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/09/2025 às 17h18

A Prefeitura de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, deu início ao projeto São José Digital, iniciativa que utiliza a solução SOGOV para modernizar a gestão pública e facilitar o acesso da população aos serviços municipais. A proposta busca aproximar cidadãos e administração, permitindo que solicitações sejam realizadas sem sair de casa, ampliando a comodidade, a inclusão digital e a eficiência dos processos. Com a nova tecnologia, os moradores poderão registrar, acompanhar e receber respostas às suas demandas de forma totalmente digital.

Nesse cenário, o Mapa GovTech, do BrazilLAB, identifica mais de 330 iniciativas do poder público com intuito de melhorar a gestão dos municípios. O Hub GovTech ainda sinaliza que 475 startups, pequenas e médias empresas foram criadas e passaram a vender ou colaborar com o governo. Um aumento de 493% na oferta de soluções focadas em resolver problemas do setor público.

“O sistema fortalece a transparência, melhora a comunicação entre população e poder público e contribui para uma administração mais ágil e eficiente. Esse projeto deve impactar todos os setores da administração municipal. Nosso objetivo é aproximar o cidadão dos serviços públicos, oferecendo mais agilidade e comodidade, além de reduzir custos para o município”, afirma Lays Andrade, Gestora de Atendimento ao Cliente.

Ainda em fase inicial, a implementação do projeto busca transformar a relação entre prefeitura e moradores. “Estamos no começo da implementação, mas confiamos que o São José Digital vai transformar a relação entre o poder público e a comunidade, tornando-a mais simples e eficiente, completa Andrade.

