Next Day #7 conecta startups e autoridades regulatórias

Evento da Fenasbac reuniu especialistas, investidores e empreendedores para debater inovação no setor financeiro e anunciar novas aceleradas pelo p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/09/2025 às 14h17
Next Day #7 conecta startups e autoridades regulatórias
Nos dias 11 e 12 de setembro, São Paulo foi palco da sétima edição do Next Day, evento oficial do programa de aceleração realizado pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac). Voltado para startups de base tecnológica com alto potencial de mercado, o evento reuniu mais de 100 participantes, entre empreendedores, investidores e representantes de instituições financeiras e regulatórias, com o objetivo de fomentar conexões estratégicas e apresentar soluções que estão redesenhando o setor financeiro.

A programação combinou palestras, painéis e apresentações de cases de startups que passaram por ciclos anteriores do programa. Um dos destaques foi o painel “O Amanhã Regulado: inovação em movimento”, que contou com a presença de Fabio Araújo, economista do Banco Central, e Felippe Barretto, inspetor federal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O debate abordou os impactos da regulação sobre tecnologias emergentes como blockchain, DLT e tokenização.

Durante o evento, foram anunciadas as startups selecionadas para os novos ciclos de aceleração, o Next Fintech – Batch #7 e o Next Impact – Batch #3. Também foi lançado o Next Report #5, documento que reúne os principais aprendizados da jornada anterior e contribuições de mantenedores, startups e parceiros.

De acordo com Daniele Teixeira, líder de inovação aberta na Fenasbac, a sétima edição do evento foi estruturada para gerar aprendizados, trocas e conexões relevantes para o ecossistema de inovação financeira. “As soluções apresentadas refletiram demandas concretas do mercado, com foco em áreas como análise documental, gestão de contratos, tokenização esportiva e de benefícios, business intelligence, blockchain aplicado à movimentação de valores e ferramentas voltadas à resiliência climática”.

A executiva ressalta que entre as startups com maior potencial de transformação estão a Wibx, que propõe um novo modelo de engajamento digital entre empresas e consumidores, a Investplay, que aposta em inteligência artificial para análise de dados financeiros, e a Netspaces, com soluções voltadas à tokenização e fracionamento de ativos imobiliários. “Também merecem destaque as soluções da Finchain, voltada à tokenização de commodities, e da TokenOne, que atua na antecipação de recebíveis via crowdfunding”.

Teixeira avalia que as startups selecionadas para o Batch #7 apresentaram alto grau de maturidade e escalabilidade, com base tecnológica sólida e histórico comprovado no setor. “Essas empresas estão alinhadas aos desafios diretamente ligados ao core business das corporações mantenedoras, o que potencializa as oportunidades de colaboração e crescimento”, afirma.

As tendências que devem orientar o próximo ciclo de aceleração, segundo a executiva, incluem fluxos de pagamento inteligentes, soluções de KYC para o middle market, infraestrutura para pagamentos globais via stablecoins, DeFi institucional para o mercado de capitais e agentes digitais voltados à oferta de produtos sustentáveis.

“Esses desafios foram definidos em parceria com mantenedores e parceiros estratégicos, assegurando alinhamento com necessidades reais do setor financeiro. Isso deu clareza aos participantes sobre para onde o mercado está caminhando, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, e quais oportunidades despontam nos próximos anos”, explica.

Para Teixeira, a sétima edição reafirma o compromisso da Fenasbac em impulsionar o sistema financeiro por meio da inovação aberta, conectando corporações, startups e reguladores. “Ao reunir diferentes atores em um mesmo ambiente, o Next Day contribui para alinhar expectativas, promover o debate e acelerar soluções com potencial de transformação. Essa pluralidade de olhares é essencial para gerar impacto real e sustentável no setor financeiro”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://next.fenasbac.io/



