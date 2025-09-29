Segunda, 29 de Setembro de 2025
Recargas no Banco24Horas já passam de R$ 1,53 milhão em 2025

Entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas 58,3 mil operações no serviço de recargas de celular e TV pré-pagos nos caixas eletrônicos da red...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/09/2025 às 12h33
Imago Studio

O Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, registrou 58.343 recargas entre janeiro e agosto de 2025, movimentando R$ 1.532.041,00 no período. O ticket médio foi de R$ 26,26, com transações realizadas nos caixas eletrônicos convencionais da rede e no Atmo, o Banco24Horas compacto. A jornada de cada recarga é concluída em aproximadamente um minuto.

Nos primeiros oito meses do ano, o serviço ofereceu recargas de celular e TV pré-pagas. As principais operadoras habilitadas para essas movimentações são Claro, TIM, Vivo, Correios, Sercomtel e Algar. Durante o processo não há coleta de dados pessoais dos clientes para este tipo de operação.

Perfil de uso

O serviço de recargas está disponível em todas as regiões do país, em locais com alto fluxo de pessoas. Com base na geolocalização dos caixas eletrônicos do Banco24Horas, o público atendido é predominantemente das classes C, D e E.

“Queremos tornar a recarga do dia a dia rápida, acessível e segura para quem está em movimento. Em cerca de um minuto, o cliente conclui a operação e sai com o comprovante em mãos”, afirma Rodrigo Maranini, Gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban.

Experiência simplificada

A jornada de recarga foi desenhada com o mínimo de etapas e captura de informações para concluir a operação com segurança. O processo está disponível nos mais de 24 mil Banco24Horas de todo o Brasil.


Passo a passo para o cliente recarregar no caixa eletrônico:

  1. Na tela inicial do Banco24Horas, tocar em “Recarga, vale-presente, IPVA, multa e outros”
  2. Selecionar “Recarga de celular”
  3. Inserir o cartão de débito
  4. Escolher a operadora
  5. Digitar o número de telefone
  6. Selecionar o valor da recarga
  7. Confirmar os dados
  8. Digitar a senha
  9. Retirar o comprovante

 Recarregar no Atmo – Banco24Horas compacto:

  1. Tocar em “Mais serviços”
  2. Selecionar “Recargas” e depois “Recarga de celular”
  3. Escolher a operadora
  4. Digitar o número de telefone
  5. Selecionar o valor
  6. Confirmar os dados
  7. Digitar a senha
  8. Retirar o comprovante
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
