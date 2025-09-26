Sábado, 27 de Setembro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BNDES Mais Inovação: taxa de 2,70% aa + TR está perto do fim

Embora o prazo legal vá até o final de 2026, o tempo necessário para habilitação da empresa e aprovação do projeto reduz significativamente a janel...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/09/2025 às 18h28
BNDES Mais Inovação: taxa de 2,70% aa + TR está perto do fim
Foto: André Telles/BNDES

A Lei 14.592, aprovada em 2023, autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a usar a Taxa Referencial (TR) como indexador em financiamentos voltados à inovação e digitalização. O Conselho Monetário Nacional regulamentou a medida, e o banco criou o Programa BNDES Mais Inovação para colocá-la em prática. A linha entrou em operação em setembro daquele ano.

Na prática, isso abriu uma janela rara para companhias acessarem crédito de longo prazo em condições extremamente vantajosas. O subprograma Investimento em Inovação, por exemplo, oferece taxas a partir de TR + 2,7% ao ano, com prazos de pagamento de até 16 anos e carência de quatro anos, em operações que podem chegar a R$ 300 milhões por empresa/ano.

De acordo com Felipe Albuquerque, sócio da consultoria Albuquerque Paulo & Associados, especialista em captação de recursos do BNDES, apesar de a vigência formal ir até 2026, a contagem regressiva já começou. O motivo é simples: o tempo necessário para tramitar uma operação desse porte reduz drasticamente o espaço real. Primeiro, é preciso habilitar a empresa junto ao BNDES, processo que costuma levar de dois a três meses. Depois, vem a fase de análise e aprovação do projeto, que pode se estender por mais seis a oito meses.

Segundo Albuquerque, esse cronograma encurta significativamente o prazo efetivo de acesso. "Quem não iniciar o processo ainda em 2025 dificilmente terá condições de ver seu projeto aprovado com custo financeiro atrelado à TR. A janela legal vai até 2026, mas a janela prática é bem mais curta", avalia.

Dados do próprio banco confirmam a relevância da linha. Em pouco mais de três meses após o lançamento, o programa já havia aprovado 24 operações, somando R$ 3,5 bilhões. Segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, "os recursos fazem parte do Plano Mais Produção, braço de financiamento da Nova Indústria Brasil. Ao todo, serão destinados ao menos R$ 300 bilhões para a consolidação de uma indústria nacional mais inovadora e digital, mais verde, mais exportadora e mais produtiva".

O desenho da linha evidencia que não se trata de crédito para capital de giro ou expansão convencional. As prioridades estão ligadas às diretrizes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), como transição energética, descarbonização, digitalização de processos e desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Conforme Albuquerque, ainda persiste a percepção de que acessar recursos realmente vantajosos do BNDES seria algo distante ou excessivamente complexo. Ele avalia que esse entendimento equivocado afasta muitas empresas de oportunidades viáveis. "Hoje, o Mais Inovação está mais acessível do que se imagina, desde que o projeto esteja bem estruturado, com lógica técnica clara, aderência às prioridades da política industrial e visão de longo prazo. Quem entende o que o banco busca tem condições reais de aprovar", afirma.

Ainda segundo o consultor, "a combinação entre exigências técnicas e tempo de tramitação torna o programa seletivo e restrito a projetos com maior nível de maturidade. Embora as condições financeiras estejam entre as mais competitivas do mercado, elas requerem propostas detalhadas, articuladas com as diretrizes industriais vigentes e sustentadas por planejamento consistente".

Embora o prazo legal estabelecido vá até dezembro de 2026, o cronograma necessário para viabilizar as operações com TR exige mobilização antecipada por parte das empresas. No contexto atual, marcado pela retomada de políticas industriais e pelo redesenho das fontes de financiamento de longo prazo, o Mais Inovação passa a funcionar não apenas como linha de crédito, mas como termômetro da capacidade do setor produtivo de responder às novas exigências do crédito público.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Pixabay
Tecnologia Há 9 horas

Inovação e internacionalização guiam a nova liderança Softex

O empresário Christian Tadeu assume a presidência da Softex com foco no fortalecimento do ecossistema digital brasileiro. Suas prioridades incluem ...

 Divulgação
Tecnologia Há 9 horas

Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos

Investimentos em IA impulsionam câmeras inteligentes na proteção de residências, empresas e espaços públicos

 Divulgação
Tecnologia Há 10 horas

Caf recebe aporte de R$ 50M liderado pela L4 Venture Builder

Movimento contribuirá para o crescimento no mercado antifraude e de tecnologia, em um setor cada vez mais competitivo e regulado

 Produtora Koi Company
Tecnologia Há 10 horas

Imersão discute estratégias de negócios no YouTube

Evento liderado pelo empresário João Adolfo de Souza atraiu participantes de 20 estados brasileiros e outros três países

 Imagem de Freepik/stockking
Tecnologia Há 11 horas

INSS tem novo método para desbloqueio de crédito consignado

Se o segurado não tiver biometria facial cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele poderá utilizar o login do banco para solicitar, ao I...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 25°
17° Sensação
4.15 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Quinta
° °
Últimas notícias
Saúde Há 48 minutos

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Economia Há 48 minutos

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Saúde Há 48 minutos

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta
Justiça Há 4 horas

Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam
Geral Há 4 horas

Prêmio Einstein: EBC tem três jornalistas entre os 25 +Admirados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,636,22 +0,18%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6837 (26/09/25)
13
25
57
64
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3497 (26/09/25)
01
02
03
04
06
10
11
12
13
14
15
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias