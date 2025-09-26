Inovação e internacionalização guiam a nova liderança Softex

O empresário Christian Tadeu foi apresentado nesta terça-feira (23), no auditório do Teatro Silvio Barbato, em Brasília, como o novo presidente da Softex, entidade voltada ao fomento do setor de tecnologia no Brasil. A cerimônia contou com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e reuniu representantes do Governo do Brasil, do setor produtivo e da academia.

A nova diretoria, que conta também com Diônes Lima como vice-presidente executivo, terá um mandato de quatro anos e priorizará a internacionalização de empresas, o estímulo à inovação, a capacitação e letramento digital para os mais vulneráveis e a modernização do ambiente de negócios de tecnologia do país.

Na oportunidade, Christian Tadeu delineou sua agenda estratégica para o fortalecimento do ecossistema digital brasileiro. "Nossa atuação está centrada na sinergia entre empresas, instituições públicas e privadas, governo e academia para resolver os desafios reais do nosso país. Vamos ampliar a conexão com as startups brasileiras por meio de demandas concretas do mercado, gerando inovação para o fortalecimento de nossa economia e abrindo mercados internacionais para o software nacional e serviços de P&D. É com essa visão prática que vamos promover a capacitação e o letramento digital, especialmente para os mais vulneráveis, ampliando a inclusão digital para o desenvolvimento integral do país, buscando consolidar um ambiente regulatório que impulsione o avanço tecnológico do Brasil", destacou.

"Nossa missão é transformar essas diretrizes estratégicas em ações concretas que gerem impacto real no ecossistema de inovação brasileiro. Vamos fortalecer as parcerias regionais e ampliar o alcance dos nossos programas para que a tecnologia seja verdadeiramente um vetor de transformação social e econômica em todo o país", complementou Diônes Lima, vice-presidente executivo da Softex.

Empresário com grande experiência no setor de tecnologia, o novo presidente da Softex presidiu, anteriormente, a Confederação das Associações de Empresas de Tecnologia da Informação (Assespro Nacional), a Assespro-DF e o Sindicato das Empresas de Informática do Distrito Federal (Sindesei/DF). Christian Tadeu também integra a Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Câmara Temática de TIC da Fecomércio-DF e o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), órgão consultivo da Presidência da República.