Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caf recebe aporte de R$ 50M liderado pela L4 Venture Builder

Movimento contribuirá para o crescimento no mercado antifraude e de tecnologia, em um setor cada vez mais competitivo e regulado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/09/2025 às 14h43
Caf recebe aporte de R$ 50M liderado pela L4 Venture Builder
Divulgação

A Caf, empresa especializada em identidade digital e inteligência antifraude, anuncia a captação de R$ 50 milhões em rodada de investimento liderada pelo L4 Venture Builder, fundo independente com capital da B3 criado para investir no ecossistema de inovação. O aporte visa apoiar a expansão da startup no Brasil e na América Latina, diante de um mercado que enfrenta os desafios de um ecossistema de identidade digital em evolução.

“A identidade digital é a base de confiança para um conjunto cada vez mais diversificado de transações em nossa era digital e é o principal facilitador do comércio eletrônico. Ao mesmo tempo, o aumento dos ataques impulsionados por Inteligência Artificial (IA) e a criatividade dos fraudadores lembram o mercado que precisamos inovar continuamente. Este investimento permitirá acelerar o desenvolvimento de soluções que combinam IA, segurança, praticidade e conformidade regulatória”, afirma Jason Howard, CEO da Caf.

A Caf lançou sua plataforma de identidade e antifraude em 2020, e esta é a segunda rodada externa de investimentos que a empresa capta. A primeira, no valor de R$ 80 milhões, ocorreu em julho de 2022, totalizando R$ 130 milhões captados nesse período. Esta nova rodada de financiamento permitirá à Caf dar andamento à estratégia de crescimento sustentável e lucrativo a longo prazo.

Segundo Jason Howard, a Caf não estava ativamente buscando investidores externos, porém enxergou sinergia com a expertise institucional e de mercado da L4 Ventures. “Estamos satisfeitos com a parceria com a L4 Ventures neste investimento, que chega em um momento crucial para a Caf. Nos últimos anos, experimentamos uma expansão significativa no mercado brasileiro e, no primeiro semestre de 2025, vimos um crescimento anual de mais de 80%, impulsionado por novos produtos, novos clientes e expansão do relacionamento com clientes.”

Para o L4 Venture, a escolha pela Caf reflete o potencial de transformação do setor. “O futuro das transações financeiras depende da confiança digital. Acreditamos que a tecnologia da Caf é capaz de elevar os padrões de segurança e experiência do usuário em todo o ecossistema financeiro”, destaca Pedro Meduna, sócio-cofundador do fundo. A L4 passa a ser o segundo investidor institucional da Caf. A Parallax Ventures, única gestora de Venture Capital focada em fintechs na América Latina, já era investidora da companhia desde 2022.

Nos últimos meses, a Caf lançou soluções como o Deepfake Detector e o Image Similarity Check, focados na detecção de padrões de fraude de IA. O lançamento mais recente foi o VerifAI Docs, solução que utiliza recursos avançados de inteligência artificial para detectar fraudes em documentos não estruturados, como declarações de renda, recibos, faturas e contratos sociais. Além disso, a Caf utiliza os mais recentes Large Language Models e agentes de IA para ler e executar ações de inteligência a partir desses documentos.

Sobre a Caf

Fundada em agosto de 2019, a Caf é especializada em soluções abrangentes de verificação de identidade ao longo de toda a jornada do cliente, integrando segurança, uma experiência de usuário amigável e conformidade regulatória para impulsionar o crescimento dos negócios no ambiente digital.

A startup cria soluções de segurança baseadas em IA para bancos, fintechs, marketplaces, transportadoras, e-commerces, entre outras. No seu portfólio de clientes estão nomes como iFood Pago, Vivo, AsaaS, Localiza e Magalu, entre outros grandes players em seus respectivos mercados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação
Tecnologia Há 31 minutos

Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos

Investimentos em IA impulsionam câmeras inteligentes na proteção de residências, empresas e espaços públicos

 Produtora Koi Company
Tecnologia Há 2 horas

Imersão discute estratégias de negócios no YouTube

Evento liderado pelo empresário João Adolfo de Souza atraiu participantes de 20 estados brasileiros e outros três países

 Imagem de Freepik/stockking
Tecnologia Há 3 horas

INSS tem novo método para desbloqueio de crédito consignado

Se o segurado não tiver biometria facial cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele poderá utilizar o login do banco para solicitar, ao I...
Tecnologia Há 4 horas

Bom Dia RH debate desafio de formar líderes para novas demandas culturais

Evento promovido pela ABRH - PR terá palestra de Daniel Spinelli, autor do best-seller A Potência da Liderança Consciente

Tecnologia Há 4 horas

ABB reativa linha de turbinas na Espanha

Companhia afirma ter pedidos de modernização de equipamentos de empresas norueguesas e espanholas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
24° Sensação
3.76 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Economia Há 10 minutos

Com US$ 1,1 tri, investimento estrangeiro bate recorde de 46,6% do PIB
Tecnologia Há 24 minutos

Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos
Justiça Há 24 minutos

Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Geral Há 24 minutos

Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito
Câmara Há 24 minutos

Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores gastos tributários

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,50%
Euro
R$ 6,24 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,437,06 +0,56%
Ibovespa
145,358,66 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias