Caf recebe aporte de R$ 50M liderado pela L4 Venture Builder

A Caf, empresa especializada em identidade digital e inteligência antifraude, anuncia a captação de R$ 50 milhões em rodada de investimento liderada pelo L4 Venture Builder, fundo independente com capital da B3 criado para investir no ecossistema de inovação. O aporte visa apoiar a expansão da startup no Brasil e na América Latina, diante de um mercado que enfrenta os desafios de um ecossistema de identidade digital em evolução.

“A identidade digital é a base de confiança para um conjunto cada vez mais diversificado de transações em nossa era digital e é o principal facilitador do comércio eletrônico. Ao mesmo tempo, o aumento dos ataques impulsionados por Inteligência Artificial (IA) e a criatividade dos fraudadores lembram o mercado que precisamos inovar continuamente. Este investimento permitirá acelerar o desenvolvimento de soluções que combinam IA, segurança, praticidade e conformidade regulatória”, afirma Jason Howard, CEO da Caf.

A Caf lançou sua plataforma de identidade e antifraude em 2020, e esta é a segunda rodada externa de investimentos que a empresa capta. A primeira, no valor de R$ 80 milhões, ocorreu em julho de 2022, totalizando R$ 130 milhões captados nesse período. Esta nova rodada de financiamento permitirá à Caf dar andamento à estratégia de crescimento sustentável e lucrativo a longo prazo.

Segundo Jason Howard, a Caf não estava ativamente buscando investidores externos, porém enxergou sinergia com a expertise institucional e de mercado da L4 Ventures. “Estamos satisfeitos com a parceria com a L4 Ventures neste investimento, que chega em um momento crucial para a Caf. Nos últimos anos, experimentamos uma expansão significativa no mercado brasileiro e, no primeiro semestre de 2025, vimos um crescimento anual de mais de 80%, impulsionado por novos produtos, novos clientes e expansão do relacionamento com clientes.”

Para o L4 Venture, a escolha pela Caf reflete o potencial de transformação do setor. “O futuro das transações financeiras depende da confiança digital. Acreditamos que a tecnologia da Caf é capaz de elevar os padrões de segurança e experiência do usuário em todo o ecossistema financeiro”, destaca Pedro Meduna, sócio-cofundador do fundo. A L4 passa a ser o segundo investidor institucional da Caf. A Parallax Ventures, única gestora de Venture Capital focada em fintechs na América Latina, já era investidora da companhia desde 2022.

Nos últimos meses, a Caf lançou soluções como o Deepfake Detector e o Image Similarity Check, focados na detecção de padrões de fraude de IA. O lançamento mais recente foi o VerifAI Docs, solução que utiliza recursos avançados de inteligência artificial para detectar fraudes em documentos não estruturados, como declarações de renda, recibos, faturas e contratos sociais. Além disso, a Caf utiliza os mais recentes Large Language Models e agentes de IA para ler e executar ações de inteligência a partir desses documentos.

Sobre a Caf

Fundada em agosto de 2019, a Caf é especializada em soluções abrangentes de verificação de identidade ao longo de toda a jornada do cliente, integrando segurança, uma experiência de usuário amigável e conformidade regulatória para impulsionar o crescimento dos negócios no ambiente digital.

A startup cria soluções de segurança baseadas em IA para bancos, fintechs, marketplaces, transportadoras, e-commerces, entre outras. No seu portfólio de clientes estão nomes como iFood Pago, Vivo, AsaaS, Localiza e Magalu, entre outros grandes players em seus respectivos mercados.