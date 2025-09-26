Sexta, 26 de Setembro de 2025
Imersão discute estratégias de negócios no YouTube

Evento liderado pelo empresário João Adolfo de Souza atraiu participantes de 20 estados brasileiros e outros três países

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/09/2025 às 14h28
Entre os dias 4 e 6 de setembro, o Espaço Altus, em Alphaville (SP), foi palco da Imersão SMY – Segredos Milionários do YouTube. O encontro teve como foco a capacitação de empresários interessados em explorar o potencial da plataforma como canal de negócios. Conduzido por João Adolfo de Souza, fundador da João Financeira, o evento reuniu mais de 200 participantes vindos de 20 estados brasileiros e de países como Portugal, Paraguai e Estados Unidos.

A programação incluiu palestras, sessões práticas e momentos de networking, com foco em estratégias de crescimento orgânico, monetização e produção de conteúdo voltado ao YouTube. Souza, que acumula mais de 2 bilhões de visualizações e 7 milhões de inscritos em seus 21 canais, compartilhou bastidores de sua trajetória e apresentou métodos replicáveis para escalar resultados na plataforma.

Segundo o empresário, o YouTube se consolidou como um dos principais canais de conteúdo e negócios no Brasil e no mundo. "Os números não mentem. Cada vez mais cresce o percentual de pessoas usando a ferramenta para ver vídeos, aprender, entreter e postar conteúdo. O que mantém a rede relevante é a segurança que a plataforma oferece aos usuários e a longevidade do conteúdo, que continua sendo entregue mesmo após muito tempo", afirma.

Essa relevância é confirmada pelo relatório Special Report Digital 2025, produzido pela We Are Social, que aponta o YouTube como a segunda mídia social mais acessada do mundo, com mais de 28,5 bilhões de visitas mensais e 1,78 bilhão de visualizações únicas.

Durante a imersão, o executivo destacou o avanço dos chamados canais ‘faceless’, aqueles em que o criador não aparece, e explicou como é possível produzir vídeos com roteiros bem estruturados, vozes artificiais e técnicas de otimização para o algoritmo. Também abordou estratégias de monetização além do AdSense, como parcerias comerciais e produtos digitais, além de práticas de SEO voltadas ao YouTube, como uso de palavras-chave, thumbnails atrativas e roteiros com ganchos de retenção.

Para ele, a plataforma continuará sendo uma vitrine estratégica para negócios nos próximos anos. "Em outros países, a TV aberta praticamente foi extinta, sendo tudo migrado para o YouTube. Isso está chegando ao Brasil. Quem sair na frente ganha o jogo, quem ficar de fora perde. Simples assim", declara.

Além de compartilhar técnicas, o evento também teve espaço para discutir o papel social da produção de conteúdo. Souza destacou a atuação da João Financeira como canal voltado à população das classes C e D, oferecendo informações sobre finanças pessoais e ajudando pessoas a saírem do endividamento. "O canal tem um papel social, impactando pessoas com notícias e conteúdos relevantes, ao mesmo tempo em que conseguimos captar centenas de novos clientes todos os dias", diz.

A Imersão SMY também funcionou como ambiente de troca entre empresários, que puderam apresentar cases, tirar dúvidas e formar parcerias. Segundo o organizador, o objetivo foi criar um espaço de aprendizado prático e aplicável, com foco em resultados sustentáveis. "O segredo está em entender o que o público quer ouvir e entregar isso com constância e estratégia", resumiu o empresário.

Com o encerramento do evento, o executivo já projeta novos passos. "O time João Adolfo agora seguirá fazendo mais eventos no Brasil e em outros países, trazendo acesso a empresários para colocarem seus negócios e produtos nessa grande vitrine. Vamos ajudá-los a se comunicar melhor e trazer prosperidade para suas famílias", afirma.

Além dos encontros presenciais, João mantém treinamentos online com alunos em mais de 20 países. Segundo ele, o propósito vai além do YouTube. "Queremos ajudar a destravar empresários em vários segmentos, seja na carreira, nos negócios ou na vida", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/joaoadolfooficial/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
