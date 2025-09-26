INSS tem novo método para desbloqueio de crédito consignado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fez uma atualização no processo de desbloqueio de benefícios para contratação de empréstimos consignados. Agora, além do reconhecimento facial, é possível utilizar o login do banco quando o segurado não possuir biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo é agilizar o acesso ao crédito consignado para aposentados, pensionistas e para aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS).

Segundo publicado pela Agência Radio Gov, nesses casos em que o reconhecimento facial não é possível, o usuário deve selecionar, no aplicativo ou no site Meu INSS, a opção de utilizar o login do banco. Feito isso, a pessoa deve escolher a instituição financeira da qual é correntista, informar os dados solicitados e, então, concluir o desbloqueio.

Para Robson Carrera, CEO da Carrera Carneiro, empresa focada em empréstimo consignado e atendimento a segurados do INSS, a mudança é positiva. Ela amplia a inclusão digital, reduz falhas no processo e facilita a vida de quem precisa de crédito de forma rápida e segura, afirma o executivo.

"Muitos aposentados e pensionistas enfrentavam problemas com o reconhecimento facial ou não possuíam cadastro biométrico no TSE. Com a autenticação via banco, eles passam a ter uma forma mais acessível e confiável de desbloquear o benefício e avançar na contratação do consignado, sem precisar de etapas adicionais", pontua Carrera.

Ele pontua que muitos idosos já têm familiaridade com o aplicativo do banco, o que facilita o processo. "É mais simples e reduz a necessidade de ajuda de terceiros", aponta o CEO da Carrera Carneiro.

O executivo lembra que, anteriormente, diferentes meios de comunicação relataram que aposentados e pensionistas estavam enfrentando dificuldades e falhas na liberação do crédito consignado por reconhecimento facial. Dessa forma, a nova opção de utilizar o login do banco surge como uma alternativa eficiente, avalia Carrera.

"A mudança anunciada pelo INSS é um avanço na modernização dos serviços digitais. Como especialistas em crédito consignado, seguimos orientando nossos clientes para que utilizem essa ferramenta da melhor maneira possível, com segurança e planejamento", reforça ele.

Carrera faz a ressalva de que o desbloqueio no aplicativo ou no site do Instituto apenas autoriza a contratação. O restante do processo para obter o empréstimo INSS segue sendo feito diretamente com a instituição bancária, com parcelas descontadas do valor que o segurado recebe mensalmente. Caso deseje, a pessoa pode fazer novamente o bloqueio do uso do benefício para crédito consignado pelos canais oficiais.

"Embora o consignado seja uma das linhas de crédito com menores juros do mercado, é fundamental usá-lo de forma responsável. Aposentados, pensionistas e beneficiários devem sempre simular as parcelas, avaliar o impacto no orçamento e evitar contratar valores acima da real necessidade. Assim, conseguem aproveitar os benefícios do consignado sem correr riscos de endividamento", recomenda Carrera.

