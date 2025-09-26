Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bom Dia RH debate desafio de formar líderes para novas demandas culturais

Evento promovido pela ABRH - PR terá palestra de Daniel Spinelli, autor do best-seller A Potência da Liderança Consciente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/09/2025 às 12h28

A área de Recursos Humanos assume cada vez mais protagonismo estratégico na construção de lideranças. Segundo análise da ManpowerGroup, a prioridade do RH é preparar líderes do futuro, com ênfase em cultura organizacional humanizada, confiança e gestão de pessoas baseada no propósito e respeito mútuo.

 É com esse contexto que a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PR) promove o próximo Bom Dia RH, no dia 24/09 (quarta-feira), das 8h às 11h, no Conselho Regional de Administração (CRA-PR), em Curitiba, com a palestra “As 4 dimensões da Liderança Consciente – fundamentos e ferramentas”.

Ministrada por Daniel Spinelli, escritor e autor do best-seller A Potência da Liderança Consciente, o palestrante apresentará sua metodologia, que já impactou mais de 60 mil pessoas em mais de 200 organizações, inclusive no exterior. “O método das quatro dimensões da liderança consciente mostra como é possível construir culturas saudáveis, que cuidam das pessoas, mas que também se adaptam rapidamente, inovam, geram produtividade e resultados. É um caminho para o desenvolvimento da chamada liderança do futuro”, afirma Spinelli.

O método, segundo ele, vai além da teoria: propõe fundamentos e ferramentas práticas para que os profissionais de Recursos Humanos consigam enfrentar as dificuldades de preparar lideranças alinhadas a esse novo modelo de gestão. “A proposta é oferecer subsídios para que os RHs incorporem esses conceitos em suas jornadas de aprendizagem, estimulando a formação de líderes mais conscientes e preparados para os desafios atuais”, complementa.

O Bom Dia RH é uma série de encontros promovidos pela ABRH-PR com o objetivo de discutir temas relevantes na área de Recursos Humanos, como inovação, comunicação e bem-estar, por meio de palestras e experiências que reúnem profissionais e especialistas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-rh-as-4-dimensoes-da-lideranca-consciente-fundamentos-e-ferramentas/3094213?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink

Serviço Bom Dia RH – ABRH-PR

Palestra: As 4 dimensões da Liderança Consciente – fundamentos e ferramentas

Data: 24 de setembro

Horário: 08h às 11h

Local: Conselho Regional de Administração – CRA-PR (Rua Cel. Dulcídio, 1565 – Água Verde, Curitiba/PR)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-rh-as-4-dimensoes-da-lideranca-consciente-fundamentos-e-ferramentas/3094213?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação
Tecnologia Há 19 minutos

Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos

Investimentos em IA impulsionam câmeras inteligentes na proteção de residências, empresas e espaços públicos

 Divulgação
Tecnologia Há 1 hora

Caf recebe aporte de R$ 50M liderado pela L4 Venture Builder

Movimento contribuirá para o crescimento no mercado antifraude e de tecnologia, em um setor cada vez mais competitivo e regulado

 Produtora Koi Company
Tecnologia Há 2 horas

Imersão discute estratégias de negócios no YouTube

Evento liderado pelo empresário João Adolfo de Souza atraiu participantes de 20 estados brasileiros e outros três países

 Imagem de Freepik/stockking
Tecnologia Há 3 horas

INSS tem novo método para desbloqueio de crédito consignado

Se o segurado não tiver biometria facial cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele poderá utilizar o login do banco para solicitar, ao I...
Tecnologia Há 4 horas

ABB reativa linha de turbinas na Espanha

Companhia afirma ter pedidos de modernização de equipamentos de empresas norueguesas e espanholas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
24° Sensação
3.47 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos
Justiça Há 9 minutos

Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Geral Há 9 minutos

Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito
Câmara Há 9 minutos

Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores gastos tributários
Câmara Há 9 minutos

Rollemberg defende união entre Poderes e sociedade para incentivar a bioeconomia; ouça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,49%
Euro
R$ 6,25 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,810,26 +0,77%
Ibovespa
145,363,50 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias