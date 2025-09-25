Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PipeRun anuncia nova equipe de gestores

Reestruturação gerencial tem objetivo de enfrentar os desafios do mercado e manter a salestech brasileira em expansão nos próximos anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/09/2025 às 18h27
PipeRun anuncia nova equipe de gestores
Freepik

Após anunciar um investimento de R$ 10 milhões para os próximos anos, a PipeRun agora foca no desenvolvimento de suas lideranças. Empresa brasileira de tecnologia de vendas voltada a empresas com receita recorrente, a salestech apresenta uma reestruturação gerencial para enfrentar os desafios do mercado e seguir crescendo.

De acordo com o Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, Fausto Reichert, esse movimento mostra a importância de as empresas anteciparem tendências e novos modelos de negócios mesmo diante de cenários e resultados já favoráveis. "Nosso propósito é claro: ajudar empresas a vender mais e melhor. Por isso, estamos formando um time de liderança ainda mais robusto, capaz de entregar inovação contínua e uma experiência cada vez mais completa para nossos clientes. Estamos preparando a PipeRun não apenas para responder às mudanças do mercado, mas para antecipá-las e liderar a evolução do setor", argumenta Reichert.

Na área de Produtos, Jess Garbin assume a posição de Head de Produto, com foco em elevar a experiência de uso dos produtos. A executiva terá a missão de preparar o produto para essa nova posição de mercado, em que a PipeRun busca consolidar a liderança em CRM para empresas de Serviços Recorrentes. Garbin tem passagens por Warren e Hurb e atuou recentemente no mercado americano, na MGM.

O "prata da casa" Tonin Bolzan é o novo Head da Engenharia, com foco na expansão técnica, resiliência, segurança e escalabilidade do produto. Bolzan assume uma posição histórica do sócio fundador, Osvaldo Gehm, que passa a se dedicar exclusivamente à área de pesquisa e inovação de novos produtos.

Na área de Marketing, após longa passagem pela Superlógica, além de Umbler e Redhost, Rodrigo Dal Magro tem a missão de ampliar o posicionamento de marca e geração de demanda em múltiplos canais de aquisição.

Já na área de Vendas, Eduardo Voelcker assume a posição. Experiente consultor e mentor de startups, com passagens pela área internacional da Involves, além de uMov e Atento, Voelcker chega com o objetivo de escalar os times e vendas diretas, parceiros e carteira de clientes. Ainda neste semestre, a PipeRun anunciará duas novas lideranças, sendo uma para a  área de serviços profissionais e onboarding. A iniciativa reforça a estratégia de ampliar a gestão e preparar a empresa para os próximos ciclos de crescimento.

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.

Recentemente, a PipeRun anunciou um plano de reinvestimento direto de R$ 10 milhões em até 36 meses para ampliar, melhorar e acelerar a evolução de sua linha de produtos de CRM. O aporte, que representa algo próximo dos 20% do faturamento mensal destinado continuamente a P&D, experiência do cliente e IA, é a base da estratégia voltada ao crescimento orgânico e sustentado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imago Studio
Tecnologia Há 11 horas

Banco24Horas amplia inclusão financeira no primeiro semestre

O Banco24Horas registra crescimento de 134% no primeiro semestre na ativação de dispositivos Atmo, o Banco24Horas compacto. Com 1,5 mil dispositivo...

 Wagner Sabino/Acervo pessoal
Tecnologia Há 11 horas

Especialista fala sobre modernização corporativa e SAP

A consolidação de IA no ERP acelera em 2025. Para o especialista em Business Analytics e SAP Wagner Sabino, ganhos vêm da interseção entre engenhar...
Tecnologia Há 12 horas

OHI Unmanned e SwissDrones concluem teste de UAV no Brasil

O teste, realizado numa plataforma offshore, incluiu a primeira operação no país de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) Beyond Visual Line of Sight ...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 12 horas

Construção civil cresce no Nordeste e atrai negócios em 2025

Monitoramento da Hoff Analytics mostra dinâmica da construção civil na região e reforça papel de eventos como ExpoConstruir e ConstruNordeste na ge...

 Gerador de Imagem Canva/IA
Tecnologia Há 12 horas

Neurociência reforça gestão de equipes em ambientes de saúde

Estudo do comportamento explica como cérebro e emoções influenciam decisões e produtividade das equipes. Leila Bonadeo, diretora de Operações e Ser...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
12° Sensação
4.02 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 5 horas

Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura
Economia Há 5 horas

Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em SP
Senado Federal Há 8 horas

CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Esportes Há 9 horas

COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
Internacional Há 9 horas

Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,01%
Euro
R$ 6,26 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,117,48 +0,02%
Ibovespa
145,306,23 pts -0.81%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias