OHI Unmanned e SwissDrones concluem teste de UAV no Brasil

O teste, realizado numa plataforma offshore, incluiu a primeira operação no país de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) Beyond Visual Line of Sight ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/09/2025 às 17h42

A SwissDrones, fornecedora de soluções de inteligência aérea especializada em sistemas de helicópteros não tripulados de longo alcance, e a Omni Unmanned, especializada em transporte aéreo que atende o setor de petróleo e parte do grupo Omni Helicopters International (OHI), concluíram recentemente um teste de Prova de Conceito offshore para uma empresa de energia no Brasil. O teste incluiu a primeira operação no país de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) Beyond Visual Line of Sight (BVLOS – além da linha de visada), utilizando o SDO 50 da SwissDrones, um helicóptero não tripulado de decolagem e pouso vertical (VTOL), de longo alcance e alta capacidade de carga.

Os testes, realizados ao longo de vários dias, colocaram o VANT à prova em condições climáticas severas, com ventos fortes. Pilotado por pilotos da Omni Táxi Aéreo, o helicóptero não tripulado realizou voos entre plataformas offshore na costa do Rio de Janeiro. A missão incluiu duas fases de pilotagem, com equipes em cada plataforma e a transferência autônoma da aeronave em pleno voo de forma fluida.

Durante os testes, surgiu uma necessidade operacional real: uma peça de equipamento precisava ser urgentemente transportada para outra plataforma a fim de evitar paralisação. O SDO 50 realizou a entrega, evitando custos significativos que seriam gerados pelo transporte via barco ou helicóptero, além de reduzir o tempo de inatividade operacional.

“É ótimo ver as empresas de energia adotando tecnologias de VANTs de longo alcance que oferecem transporte aéreo entre plataformas offshore de forma mais rápida, segura, sustentável e econômica”, afirmou Ulrich Amberg, CEO da SwissDrones. “Este projeto oferece um vislumbre do futuro próximo do setor de energia offshore, no qual a interação entre plataformas é dinâmica, conveniente e mais segura do que nunca. No entanto, esse futuro só pode ser concretizado com a colaboração próxima entre desenvolvedores de tecnologia, especialistas em pilotagem e mobilidade aérea, e as próprias empresas de energia.”

“Aeronaves não tripuladas já não são mais uma solução da próxima geração para a indústria de energia. Elas são uma solução aplicável, implementável e necessária hoje, como demonstrado pelo cenário real da peça sobressalente que surgiu durante o teste”, destacou Roberto Coimbra, Diretor do Conselho do Grupo OHI. “Essa Prova de Conceito demonstra a força da união entre VANTs avançados e a experiência em operações aéreas offshore.”

Esses testes demonstram o valor dos VANTs para entregas de carga offshore. Com uma dimensão física compacta, os VANTs permitem armazenamento e implantação simples a bordo de plataformas, onde o espaço é limitado. Além disso, helicópteros não tripulados podem reduzir riscos de segurança e emissões de carbono em comparação com alternativas convencionais.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
