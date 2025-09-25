Sexta, 26 de Setembro de 2025
Construção civil cresce no Nordeste e atrai negócios em 2025

Monitoramento da Hoff Analytics mostra dinâmica da construção civil na região e reforça papel de eventos como ExpoConstruir e ConstruNordeste na ge...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/09/2025 às 17h28
Construção civil cresce no Nordeste e atrai negócios em 2025
Imagem de Freepik

O Nordeste brasileiro, com seus nove estados e mais de 54 milhões de habitantes, desponta como uma das regiões mais dinâmicas da construção civil do país. Segundo levantamento interno da Hoff Analytics, a região contabiliza 133.493 obras em andamento em 2025, considerando exclusivamente novas edificações.

A Hoff aponta que Fortaleza (CE) lidera em número de obras ativas, acompanhando sua posição como a capital mais populosa do Nordeste. João Pessoa (PB) e Recife (PE) superam Salvador (BA) em quantidade de projetos, embora a capital baiana se destaque em metragem construída, com 20 milhões de m² em execução.

O perfil das obras é predominantemente residencial (63%), com maior concentração em projetos de 101 a 250 m², que representam 35,09% do total. Entre os serviços, a alvenaria é o mais demandado, ainda segundo a Hoff Analytics.

Além dos números de mercado, o calendário de feiras e congressos confirma a importância crescente da região para o setor da construção. A ExpoConstruir foi realizada de 19 a 22 de agosto de 2025, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, reunindo indústrias expositoras, lojistas, atacadistas e construtores. Em seguida, a ConstruNordeste será realizada de 15 a 17 de outubro de 2025, no Centro de Convenções de Salvador, com foco em negócios, networking, palestras e exposição de inovações e tendências.

Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, afirma que os dados reforçam que o Nordeste precisa estar no radar das empresas da construção.

"Muitas vezes o foco recai apenas sobre Sudeste e Sul, mas o Nordeste vive uma expansão consistente. Os dados mostram um mercado em transformação e revelam oportunidades que podem ser decisivas para empresas que atuam no setor da construção civil", afirma.

