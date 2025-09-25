Quinta, 25 de Setembro de 2025
Brasil tem mais de 200 acidentes de trabalho ao dia por impactos contra pessoas

Livro sobre segurança do trabalho reconhece importância de tecnologias para reduzir riscos de atropelamentos em operações logísticas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/09/2025 às 13h49
Freepik

Entre 2022 e 2024, o Brasil registrou 261 mil acidentes de trabalho por impactos contra pessoas e objetos – uma média de 87 mil por ano, ou 238 por dia. Os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho (Smartlab) preocupam empresas e especialistas em segurança, já que boa parte desses acidentes ocorre em operações logísticas e industriais com alto fluxo de máquinas e trabalhadores no mesmo ambiente.

Para reduzir esses riscos, tecnologias de prevenção têm sido implantadas em espaços como armazéns, centros de distribuição e pátios de cargas. Entre elas está o Hit-Not, sistema de detecção de proximidade que cria um campo eletromagnético capaz de identificar pedestres e veículos, mesmo através de barreiras físicas. A tecnologia emite alertas visuais, sonoros e vibratórios quando trabalhadores e máquinas entram em zonas de perigo, podendo inclusive desacelerar automaticamente empilhadeiras.

“Dispositivos como o Hit-Not reduzem a dependência do fator humano, coletam dados em tempo real e promovem ambientes mais seguros e produtivos”, afirma Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em gestão de riscos e danos na logística.

O Hit-Not e outras soluções preventivas foram recentemente reconhecidos em uma das principais publicações da área de segurança do trabalho, a Coletânea Lições Aprendidas em SST, SEPRO & ESG, que teve sua 6ª edição lançada durante a FISP e Expo Proteção, realizada em agosto, em São Paulo.

No artigo “Risk Assessment para Operações Logísticas”, o engenheiro e especialista em segurança do trabalho Danilo Oliveira demonstra como a combinação entre metodologias técnicas e tecnologias aplicáveis fortalece a gestão de riscos, promove operações mais robustas e amplia a prevenção de acidentes.

O livro reúne experiências de mais de 150 profissionais sêniores, compartilhando 160 lições aprendidas em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), Segurança de Processos (SEPRO) e ESG. A publicação está disponível em versão física e em e-book gratuito.

A obra pode ser adquirida em versão impressa (https://lnkd.in/dTjgKaPc) ou em formato de e-book gratuito (https://lnkd.in/dpX_UP8S).

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é especialista em gestão de riscos e danos na logística, oferecendo tecnologias e metodologias que ajudam empresas a reduzir acidentes, preservar vidas e elevar a produtividade. Entre as soluções estão os sistemas Hit-Not e IRIS, além de etiquetas de impacto e metodologias de Site Assessment, que permitem diagnóstico e implementação de medidas personalizadas de segurança.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
