Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sales Day 2025 ensina como turbinar vendas com IA

Especialistas irão debater sobre conversão e como ir além do básico no uso de IA, apresentando tendências e soluções usadas por equipes de alta per...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/09/2025 às 12h18
Sales Day 2025 ensina como turbinar vendas com IA
Getty Images

A RD Station, unidade de negócios da TOTVS, anuncia a realização do Sales Day, evento online e totalmente gratuito voltado para gestores, lideranças, vendedores e equipes de pré-vendas que desejam alcançar alta performance comercial. Marcado para o dia 1º de outubro, a partir das 14h, as inscrições estão abertas no site do evento.

Com o tema “A nova era das vendas: alta conversão e IA além do básico”, o Sales Day reunirá painéis estratégicos sobre otimização de processos, capacitação de equipes e uso inteligente de dados para transformar oportunidades em crescimento real. Dentre os palestrantes confirmados estão Thiago Concer, especialista em vendas, Theo Orosco, fundador da Exact Sales e Embaixador RD Station, Dafne Souza, gerente de parcerias da Meta, além do time de especialistas da RD Station.

De acordo com dados dos Panoramas de Marketing e Vendas RD Station 2025, 48% dos times ainda usam somente o básico de IA e entendem que precisam avançar. Acertar processos, decidir a partir de base de dados, aumentar conversão e saber utilizar copilotos de vendas são os pontos que serão abordados no Sales Day, com foco em Inteligência Artificial.

A evolução se acelerou e a IA deixou de ser uma tendência para se tornar uma ferramenta essencial de produtividade. Nossa missão no Sales Day é mostrar que o uso da IA pode agilizar tarefas e entregar respostas mais inteligentes para micro e pequenas empresas até indústrias dos mais variados setores, destaca Gustavo Broilo, diretor de vendas da RD Station.

O Sales Day foi desenhado para destacar o que há de mais avançado em Vendas. A programação tem quatro pilares:

Vendas: processos e tecnologia para mais eficiência – Gestão robusta do pipeline de Vendas, fim das tarefas repetitivas e mais agilidade no primeiro contato - tudo baseado em dados e com IA avançada.

Pré-vendas: mais qualificação e conversão – A alta performance comercial depende de uma pré-venda afiada. Por isso, o evento vai abordar sobre maneiras de aprimorar a qualificação dos Leads Inbound e Outbound; como personalizar abordagens e encurtar ciclo de Vendas.

WhatsApp: IA, automação e chatbots – Como usar WhatsApp aliado a IA para automação do primeiro contato, qualificação de Leads e campanhas que aceleram o tempo de resposta.

Tendências, dicas e treinamentos em Vendas – Informações para que os participantes saibam como contratar e treinar vendedores de alta performance, usar o social selling em vendas B2B e quais são as tendências que escalam resultados.

Evento:
Sales Day: A nova Era das Vendas

Data: 1º de outubro de 2025

Horário: a partir das 14h

Formato: online e totalmente gratuito

Para se inscrever e obter mais informações, basta acessar o site do evento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Brasil tem mais de 200 acidentes de trabalho ao dia por impactos contra pessoas

Livro sobre segurança do trabalho reconhece importância de tecnologias para reduzir riscos de atropelamentos em operações logísticas

 Imagem de Freepik / DC Studio
Tecnologia Há 4 horas

Inteligência artificial avança em operações de CSCs

Levantamento do IEG mostra que 80% dos Centros de Serviços Compartilhados já consideram aplicar IA em seus processos, mas apenas 10% utilizam a tec...

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 1 dia

Quando até Trump vira operadora: tendência chega ao Brasil

Quando até Donald Trump lança sua própria operadora, o mercado entende que a conectividade virou um ecossistema de negócios. Esse movimento global ...

 X8 Cloud/Assessoria
Tecnologia Há 1 dia

X8 Cloud lança projeto de infraestrutura de IA no Paraguai

Parceria de mais de US$ 8 bilhões com o Paraguai oferece alternativa estratégica com energia 100% renovável

 freepik
Tecnologia Há 1 dia

Organizadores de eventos devem informar dados de compradores

Projeto aprovado na Câmara propõe obrigatoriedade de envio de dados dos compradores de ingressos à polícia, como forma de reforçar a segurança em e...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.7 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
25° 12°
Domingo
16° 13°
Segunda
26° 11°
Terça
26° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 2 segundos

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Senado Federal Há 5 segundos

CDH analisa sugestão que prevê auxílio-alimentação a servidores aposentados
Economia Há 7 segundos

Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
Estradas Há 14 minutos

Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550
Geral Há 14 minutos

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,76%
Euro
R$ 6,25 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 624,904,90 -3,31%
Ibovespa
145,378,22 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias