Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Tecnologia conecta raciocínio médico a evidência científica

Charcot, um chat inteligente criado pela Voa Health combate a "curva do esquecimento" utilizando referências científicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/09/2025 às 18h02
Tecnologia conecta raciocínio médico a evidência científica
A curva do esquecimento, estudada pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus no século XIX, mostra que as memórias se perdem rapidamente sem reforço. Logo após aprender algo novo, a maior parte das informações é esquecida nas primeiras 24 horas e a perda segue nas semanas e meses seguintes. Na prática médica, esse fenômeno se torna ainda mais importante, considerando que médicos lidam com um enorme volume de informações ao longo de anos de estudo e prática, o que torna humanamente impossível lembrar de tudo.

Diante desse desafio diário, a Voa Health criou o Charcot, um chat inteligente que amplia a reflexão clínica e apoia o raciocínio médico e educacional com referências. Integrado à plataforma da Voa, que transforma o áudio da conversa médico-paciente em registros clínicos estruturados, o Charcot entende o contexto do atendimento realizado e conecta o caso clínico do paciente a referências, com o fornecimento de informações baseadas em evidências, como artigos e estudos, com links para os materiais originais.

Ao consultar o Charcot, o médico pode ser lembrado das mudanças de hábitos que um paciente com enxaqueca ou diabetes deve seguir, por exemplo. A ferramenta traz diagnósticos a serem considerados, orientações comportamentais e alimentares, sinais de alerta, rotinas de cuidado, possíveis interações medicamentosas, referências de tratamento e outros insights para que o médico tome a melhor conduta. O chat também apoia o raciocínio clínico, que ajuda o profissional a considerar todos os diagnósticos, sem interromper o fluxo do atendimento.

O Charcot também permite que médicos revisem informações mesmo após a consulta ter sido realizada, aprimorando a prática médica e garantindo que os cuidados permaneçam alinhados com evidências científicas atualizadas.

A tecnologia mais uma vez está se mostrando como uma importante aliada na prestação de cuidados em saúde de alta qualidade. "O Charcot vem para potencializar as capacidades do médico, em linha com o que já temos na Voa. A decisão e a conduta sempre serão do médico, isso é uma prerrogativa. Nosso papel é apoiar os profissionais para que as decisões sejam cada vez melhores para o paciente", comenta Fillipe Loures, médico e cofundador da Voa Health.

