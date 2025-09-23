Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Guarda Civil de Diadema impede acesso de famílias à ocupação

No prédio abandonado, moradores não saem porque não podem voltar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/09/2025 às 17h18

O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) informou que os moradores da Ocupação Palestina Livre, localizada em Diadema, estão impedidos de entrar no local, desde ontem (22) à noite, pela prefeitura do município. Há também moradores dentro do prédio, que não saem porque a volta ao local não está sendo permitida. Ação ocorre após ocupação, pelo movimento, do prédio abandonado na cidade, local onde já funcionou um hospital e um centro de atendimento.

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal, unidade especializada da Guarda Civil Municipal, chegaram ao local por volta das 18h desta segunda-feira, segundo relatos de moradores, impedindo o acesso. Até a tarde de hoje, ainda havia restrição de entrada na ocupação.

“Sem nenhum diálogo ou negociação, o batalhão da ROMU agiu de forma ilegal e com uso de truculência contras as famílias e apoiadores do movimento”, divulgou o MLB em nota.

Decisão da Justiça paulista, em 19 de setembro, determinou que o cumprimento do mandado de desocupação fica condicionado à comprovação de adoção de medidas de acolhimento imediato às famílias, como aluguel social ou moradia provisória, além do cadastramento em programas de habitação.

“Comprovado pelo município o atendimento das condicionantes acima, expeça-se o mandado de desocupação, independentemente de nova conclusão, que deverá ser cumprido por oficial de justiça, com o apoio da força policial, se necessário”, diz a decisão judicial.

A ocupação, segundo o movimento, denuncia o grave déficit habitacional e faz parte de uma jornada de lutas nacional do dia 7 de setembro, que realizou 18 ocupações em 15 estados do país .

Segundo o MBL, o prefeito do município, Taka Yamauchi, está tentando despejar as famílias criminosamente, sem cumprir as determinações judiciais. "Pelo contrário, está usando da guarda municipal para impedir que os moradores entrem em suas casas, e até o secretário de segurança pública Paulo Pinheiro da Silva foi flagrado violentando pessoalmente apoiadores da ocupação”, diz o MLB, acrescentando que toda a ação aconteceu sem a presença de um oficial de Justiça.

A Agência Brasil solicitou posicionamento à prefeitura de Diadema e não teve retorno até a conclusão da reportagem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 dias

Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial

Portaria com esse compromisso foi firmado durante a 5ª Conapir
Direitos Humanos Há 5 dias

Brasil tem redução recorde na lista Piores Formas de Trabalho Infantil

Em 2024, 560 mil crianças e adolescentes atuavam nas atividades

 © Lyon Santos/ MDS
Direitos Humanos Há 5 dias

Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família

País tinha 717 mil crianças nessa situação em 2024

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 5 dias

Conapir: conheça luta por igualdade de direitos e reparação histórica

Conferência Nacional da Igualdade Racial termina hoje em Brasília
Direitos Humanos Há 6 dias

Sociedade civil pede avanços na igualdade racial durante 5ª Conapir

Reparação e freio no racismo ambiental são temas do encontro

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.04 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 5 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 5 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 5 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 5 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 5 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,885,16 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias