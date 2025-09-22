A 30ª edição Futurecom começa na próxima semana em São Paulo

Futurecom, importante hub em soluções para cibersegurança e facilitador da transformação digital, será palco de debates sobre tendências, desafios e avanços mais promissores em comunicação e conectividade. O evento reunirá cerca de 300 marcas expositoras distribuídas em uma área de 25 mil m².

A 30ª edição do evento será realizada de 30 de setembro a 2 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista, e reunirá um robusto ecossistema de inovação, com mais de 200 horas de conteúdo e cerca de 500 palestrantes. A programação contará com nomes de destaque no cenário nacional e internacional, incluindo os especialistas Ronaldo Lemos e Paulo Rufino Henrique, Conrad Riedesel, chairman of the board da Deutsche Telekom e Manish Singh, CTO global da Dell, além de CEOs e executivos de empresas como Bayer, Bradesco, Grupo Boticário, Natura, Siemens, VTal, entre outras. Representantes do setor público, como membros do Ministério das Comunicações, também estão confirmados. Entre os convidados especiais, o evento terá ainda as participações do piloto Rubens Barrichello e do jornalista Ernesto Paglia.

Rubens Barrichello, Non-Executive Director in Latin America at SOFTSWISS e ex-piloto de Fórmula 1, fará a palestra "Tomada de Decisões Baseada em Dados: Da Telemetria à Inteligência Empresarial". Dia 1º de outubro, 15h, na Plenária 1. O painel "Das Telas à Ação: Inovação no Monitoramento Climático e no Audiovisual - Caça-Tempestades" será apresentado pelo jornalista Ernesto Paglia, ao lado de Iara Cardoso, CEO do Grupo Storm, e Osmar Pinto Junior, fundador e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Dia 30 de setembro, às 18h, na Plenária 1.

O Future Congress traz como destaque o keynote speaker Ronaldo Lemos, advogado, professor, coautor do Marco Civil da Internet de 2014 e colaborador do Plano Nacional de Desenvolvimento de IoT em 2018, além de fundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), para falar sobre "Nova corrida global pela relevância tecnológica". Dia 1º de outubro, às 16h, na Plenária 1.

Já Paulo Sergio Rufino Henrique, cientista-membro do CTIF Global Capsule Foundation na França e chairman da conferência internacional 6G Briefing, e Jean-Pierre Bienaimé, ex-secretário geral da Associação de Infraestrutura 5G (5G-IA) na Comissão Europeia, ex-presidente do IREST (Instituto de Pesquisa Econômica e Social em Telecomunicações), ex-vice-presidente da Orange e ex-presidente do Forum Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), vão se juntar a Paulo Fernando Silvestre, consultor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital para falar sobre "Conectividade em 2055: a comunicação e conexão em 30 anos", com mediação de Wilson Cardoso, consultor em tecnologia e membro do Senai. Dia 2 de outubro, às 11h15, na Plenária 1. Rufino também participará do painel "Futurecom Quantum Technologies: Celebrating 100 Years of Quantum Mechanics". Dia 2 de outubro, às 10h, na Plenária 2.

O Futurecom convidou especialistas de alta performance do mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) para debater os ecossistemas de conectividade e a realidade digital da sociedade, explorando o impacto das novas tecnologias no futuro dos negócios. Entre os confirmados, estão: Carlos Baigorri, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); Luiz Alexandre Garcia, diretor-presidente da Algar Telecom; Felipe Campos, CEO da VTal; e Pablo Guaitá, manager diretor da Deutsche Telekom. O painel "30 anos em 01? Telecom e IA" será realizado no dia 30 de setembro, às 9h30, na Plenária 1. A moderação será de Ari Lopes, gerente sênior de service providers das Américas da consultoria Omdia.

A palestra do keynote speaker Conrad Riedesel, chairman of the board da Deutsche Telekom Global Business Solutions and Security Switzerland and member of the board da Deutsche Telekom Global Business France, será "Conectividade inteligente e ecossistemas digitais: remodelando negócios e sociedade", no dia 1º de outubro, às 9h, na Plenária 1.

Manish Singh, CTO da unidade de negócios de sistemas de telecomunicações da Dell Technologies, vai debater "IA aplicada às telecomunicações". Dia 30 de setembro, às 15h45, na Plenária 1. O painel "Ecossistema IoT e AI: um universo em expansão" terá a presença de Niyantri Ramakrishnan, Chief Digital Transformation & IT Officer (CIO/CDO) da Bayer Crop Science LATAM & e Bayer Brasil. Dia 1º de outubro, às 11h, na Plenária 2.

O painel "Política de Nova Industrialização" terá a mediação de Israel Guratti, da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Os debatedores convidados são Pablo Roberto Fava, presidente da Siemens Brasil; Laércio Cosentino, presidente do conselho da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM); Rosilda Prates, presidente da Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação (P&D Brasil); e David de Oliveira Penha, presidente do Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel). Dia 30 de setembro, às 14h30, na Plenária 1.

Rafael Cavalcanti, CDO do Bradesco, vai falar sobre o tema "Multiagentes de IA colaborativos e a conectividade: um futuro distante?". Dia 1º de outubro, às 9h, na Plenária 2. Renata Marques, CIO da Natura; Roberto Murakami, VP das unidades de negócios de Redes e Telecom para América Latina da NEC; e André Ituassu, COO da IHS Latam, vão discutir "Inovação de dentro para fora: tecnologias emergentes, redes, orquestrações e interface com clientes". Dia 1º de outubro, às 17h, na Plenária 2.

Vanessa Guitta, CEO do Elas Projetam e gestora da BRICS Women’s Startups Contest pelo Sebrae Nacional, estará no painel "Diversidade que gera Impacto: IA, inclusão e soluções inovadoras", no dia 2 de outubro, às 16h, na Plenária 2. A palestra sobre "Conexão entre Tecnologia e Agronegócio" será apresentada pela gerente de Negócios de Agricultura de Precisão da John Deere para a América Latina, Estela Dias. Dia 30 de setembro, às 16h30, na Plenária 1.