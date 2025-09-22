FastPay reforça liderança com a chegada de novos executivos

A FastPay anuncia a chegada de novos executivos que reforçam seu compromisso com inovação, crescimento e excelência no setor de meios de pagamento.

Clara Arra assume as funções de Chief Commercial Officer (CCO) e Chief Marketing Officer (CMO). Com mais de 15 anos de experiência nos setores de meios de pagamento, tecnologia e e-commerce, a executiva possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialização na Haas School of Business, da Universidade da Califórnia. Atuou em empresas como Fiserv e First Data, CSU Digital, Banco Rendimento e B2W, liderando áreas comerciais e de marketing, estruturando canais de vendas nacionais, desenvolvendo estratégias de go-to-market e implementando iniciativas de digitalização e experiência do cliente. Sua trajetória é marcada pela construção de times de alta performance e foco em resultados consistentes.

Thiago Martins chega à FastPay como Superintendente Comercial para manter e expandir a relação com os clientes que a empresa já possui. Com 19 anos de experiência no setor de pagamentos, o executivo é pós-graduado em Administração e Marketing; além de possuir certificação internacional em Business Innovation pela Universidade da Califórnia. Sua trajetória inclui passagens por empresas como Cielo, FirstData e Fiserv, Granito Pagamentos e Banco Inter, onde desenvolveu competências em gestão de negócios, marketing, relacionamento com clientes e inovação. Ao longo de sua carreira, liderou times comerciais, projetos estratégicos e iniciativas de crescimento e retenção, sempre com foco em geração de valor e excelência.

Com foco na prospecção ativa e aquisição de novos clientes, buscando expandir a base e gerar crescimento para a empresa, recentemente se juntou à FastPay, Fernanda Chiattone Leiva que é graduada em Ciências Contábeis com especialização pela FVG, tem Certificação Anbid – CPA 10 e passou por bancos e instituições de pagamento como Safra, PicPay, CSU Digital, Cielo e Itaú FirstData e Fiserv.

A área de Marketing passa a ser liderada por Juliana Giancolli Ruffato, Relações Públicas com 20 anos de experiência e especializações pela USP e FGV, que tem como principal desafio fortalecer o posicionamento da FastPay e destacar sua proposta de valor única.

A chegada dos novos executivos reforça a estratégia da FastPay de atrair líderes de mercado para sustentar seu crescimento acelerado, ampliar sua atuação e se consolidar como parceira estratégica de clientes e instituições financeiras.