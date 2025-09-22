Parceria da Lello Imóveis decora imóvel antes da compra

Os compradores de imóveis, interessados em apartamentos ou casas na capital paulista, passam a ter a possibilidade de ver opções de decoração e estilo diretamente nas fotos dos imóveis anunciados. Esse novo tipo de experiência é fruto de uma parceria entre Lello Imóveis e a Arquiteto de Bolso, com a campanha "Todo imóvel é só um imóvel. Até ele ter o seu jeito." A ação tem como objetivo fazer com que os compradores de imóveis enxerguem além das plantas, metragens e paredes em branco, tendo a opção de se conectar ainda mais com os imóveis escolhidos.

Para isso, a iniciativa combina recursos digitais e atendimento especializado. Os apartamentos anunciados para venda na plataforma digital da Lello Imóveis contam com o Home Staging Digital, uma ambientação fotográfica usando a inteligência artificial que revela o potencial de ambientes antes mesmo da visita presencial. O recurso insere decoração e elementos de estilo diretamente nas imagens dos apartamentos, criando uma prévia inspiradora e realista da vida que pode surgir ali.

"Comprar um imóvel é muito mais do que uma transação. É um momento que envolve expectativas, memórias e sonhos. Nosso objetivo é oferecer ferramentas que facilitem essa visualização e tornem a jornada mais inspiradora e prática," explica Raphael Sylvester, diretor estratégico da Lello Imóveis.

Além da visualização digital, a experiência vai além da tela. Os clientes que finalizarem a compra de um apartamento da Lello terão acesso a uma consultoria completa de design de interiores do Arquiteto de Bolso.

O serviço inclui orientação individual para todos os ambientes, planta baixa humanizada para garantir o melhor aproveitamento do espaço, perspectivas 3D e tour 360º digital para visualizar todas as combinações, lista de produtos com preços e cupons de desconto, respeitando seu orçamento, e até 90 minutos de consultoria 100% online para cada ambiente com arquiteto ou designer de interiores experiente.

"Transformar um imóvel vazio em um lar é um momento único, que exige atenção a cada detalhe. Nosso trabalho é tornar essa etapa prática, inspiradora e com resultados que reflitam a identidade de cada cliente. No Brasil, 90% das pessoas ainda não contam com ajuda profissional para reformar ou decorar. É por isso que, junto à Lello Imóveis, estamos democratizando o design de interiores: aquilo que antes era privilégio de poucos, agora se torna acessível a todos.", afirma Daniel Alves, cofundador do Arquiteto de Bolso.

Para a Lello, a ação simboliza uma nova fase do relacionamento com os clientes, mais próxima e completa às nuances de quem está vivendo um dos momentos mais importantes da vida.

"Queremos que nossos clientes sintam que, com a Lello Imóveis, eles têm um parceiro que os acompanha em cada etapa. Vender imóveis é o que fazemos, mas participar da criação de um lar é o que realmente nos move," finaliza Raphael.