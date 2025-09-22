Terça, 23 de Setembro de 2025
Recuperação em 24 horas: R24R já é realidade no Brasil

O protocolo R24R combina avanços anestésicos e tecnológicos, permitindo previsibilidade e recuperação acelerada em cirurgias de mama. A abordagem, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/09/2025 às 16h08
Dr Thiago Cavalcanti

O protocolo (Real 24hours Recovery) R24R tem ganhado espaço no cenário da cirurgia plástica no Brasil, após ser adaptado e implementado no país pelo cirurgião plástico Thiago Cavalcanti (CRM:20500/SC RQE n.º: 11931). O método é uma adaptação do Fast Track 24 Hours Recovery, técnica desenvolvida nos Estados Unidos pelo cirurgião John Tebbetts. Desde 2012, Cavalcanti vem implementando e aperfeiçoando o protocolo no país, com foco em segurança, naturalidade dos resultados e redução significativa do tempo de recuperação.

“Após conhecer a técnica em artigos científicos, decidi ir aos Estados Unidos para aprender diretamente na fonte. Em 2012, trouxe os materiais e iniciei a implementação no Brasil e, ao longo dos anos, fui adaptando e incorporando novos conceitos de anestesia e tecnologia. Em 2017, finalizei meu protocolo próprio, o R24R, que permanece em constante evolução”, afirma Thiago Cavalcanti.

De acordo com a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), o Brasil está entre os países líderes em cirurgias plásticas. A mamoplastia de aumento figura entre os procedimentos mais buscados, e pacientes submetidas ao protocolo R24R relatam benefício na recuperação acelerada.

Estrutura, formação e experiência

Com residência em Cirurgia Plástica pelo Instituto Ivo Pitanguy (PUC-RJ), Thiago Cavalcanti também realizou estágios internacionais, como na American Society for Aesthetic Plastic Surgery.

No comando do Lapidae Instituto de Cirurgia Plástica, em Balneário Camboriú, Thiago Cavalcanti coordena equipe multidisciplinar. A clínica dispõe de exames como bioimpedância, Vectra e ultrassonografia mamária, recursos que permitem diagnóstico integrado no momento da avaliação.

“A paciente sai da consulta com um plano definido, exame de bioimpedância e análise no Vectra, que possibilita visualizar uma simulação próxima do resultado real. Isso reduz o tempo entre o desejo e a decisão consciente pela cirurgia”, explica.

Protocolo R24R: pilares técnicos

O R24R é composto por um conjunto de medidas que se complementam. Entre elas estão:

  • Escolha da prótese respeitando os limites anatômicos e ligamentos da paciente;
  • Ingestão de carboidratos de rápida absorção no pré-operatório, reduzindo os efeitos do jejum e diminuindo a ressaca no pós-operatório;
  • Controle da temperatura com manta aquecida para reduzir trauma;
  • Anestesia TIVA (anestesia intravenosa total), que minimiza náuseas e favorece a recuperação da consciência, permitindo que a paciente auxilie nos exercícios pós-operatórios;
  • Hemostasia sob visão direta com foco de LED e uso da pinça de Tebbetts, que permite uma cirurgia mais limpa, com menos ou quase nenhum sangramento;
  • Educação pré e pós-operatória da paciente para que saiba tudo o que ocorre antes, durante e após o procedimento e tenha confiança no método.

Inovações e especializações

Além do R24R, o cirurgião também introduziu no Brasil o uso de tela biológica em mastopexias com e sem prótese, além do Grip Plane e Mastogrip e sutiã interno com fio farpado que funcionam como estruturas de suporte interno às mamas. Técnicas como essas têm por objetivo reduzir a flacidez precoce e evitar nova queda mamária.

“As pacientes estão cada vez mais bem informadas. Elas não querem apenas uma cirurgia bonita, mas um resultado duradouro, com menos tempo de recuperação e maior previsibilidade”, comentou.

Troca de prótese e reconversão

Outro destaque é a atuação em trocas de prótese complexas, como a conversão de subglandular para submuscular. De acordo com Thiago Cavalcanti, esse tipo de procedimento exige planejamento específico e técnicas que preservem o músculo e a harmonia do resultado.

“Nem todos os cirurgiões realizam esse tipo de troca. A musculatura precisa ser reposicionada com cuidado para evitar dor, assimetrias e comprometimento funcional”, explica.

Disseminação e formação de médicos

O Dr Thiago Cavalcanti conta também que recebia muitos médicos visitantes em seu consultório para aprender a técnica, porém a quantidade se tornou tão grande que passou a atrapalhar a rotina da clínica. Foi aí que ele teve a ideia de criar a Surge Medical Training, onde já capacitou mais de 300 cirurgiões com aulas práticas e teóricas.

No YouTube(youtube.com/@LapidaeDrThiago) e Instagram (@drthiagocavalcanti), ele compartilha conteúdos sobre os bastidores do protocolo e explicações sobre os procedimentos e pós-operatório.

Proximidade com pacientes

No site oficial, é possível encontrar mais informações e assistir a vídeos e com materiais educativos. O objetivo, segundo ele, é dar autonomia para que a paciente tome decisões baseadas em dados reais, não apenas em expectativas estéticas.

