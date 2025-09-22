Terça, 23 de Setembro de 2025
Integração com OTAs cresce entre meios de hospedagem em 2025

A adoção de tecnologias integradas com plataformas de distribuição online (OTAs), como Booking.com e Expedia, segue em expansão entre meios de hosp...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/09/2025 às 14h19
Leonardo Silveira

A adoção de tecnologias integradas com plataformas de distribuição online (OTAs), como Booking.com e Expedia, segue em expansão entre meios de hospedagem brasileiros. A tendência reflete o movimento de digitalização e automação operacional no setor, que registrou crescimento de 15,9% no primeiro semestre de 2025, segundo dados da FOHB – inFOHB, relatório de desempenho (Revista Hotéis).

De acordo com um levantamento publicado pelo portal Investors.com, a Booking Holdings apresentou receita estimada de US$ 23,7 bilhões em 2024, com crescimento de aproximadamente 11% em relação ao ano anterior. Já o Expedia Group divulgou, em seu relatório de desempenho anual de 2024, a superação da marca de 135 milhões de room nights reservadas globalmente, conforme dados disponíveis na seção de investidores da empresa (expediagroup.com). Esses resultados demonstram o papel central das OTAs na geração de reservas e a crescente necessidade de integrações estáveis entre plataformas de distribuição e sistemas de meios de hospedagem.

Para garantir essa qualidade de conectividade, grandes provedores de distribuição mantêm programas de parceria que classificam integradores de acordo com critérios técnicos. No caso do Expedia Group, o selo Elite Connectivity Partner é concedido a empresas que atingem padrões elevados em três indicadores: atualização consistente de tarifas e inventário, comunicação sem falhas no processo de reservas e rapidez na ativação de novos meios de hospedagem.

Em 2025, a Foco Tecnologia passou a integrar esse grupo de parceiros ao receber o selo Elite da Expedia. "O selo comprova o compromisso da Foco com integrações robustas e estáveis, que permitem aos hotéis e pousadas automatizar a gestão dos canais, reduzir falhas e ampliar a presença digital, potencializando o volume de reservas", afirma Leonardo Silveira, CEO da Foco Tecnologia.

O reconhecimento permite que hotéis e pousadas ampliem sua visibilidade para todo o ecossistema do Expedia Group, que inclui canais como Hotels.com, Orbitz e Travelocity. A participação no programa Optimized Distribution também possibilita a distribuição automática de tarifas e inventário para parceiros B2B estratégicos como Decolar.com, ViajaNet e BestDay.

Além da conectividade com OTAs e ferramentas de venda direta, a Foco Tecnologia disponibiliza a extranet ROOMS, uma plataforma que integra diferentes sistemas utilizados na operação hoteleira. Entre os recursos reunidos estão o channel manager, motor de reservas, sistema de gestão (PMS) e módulo financeiro. A plataforma também incorpora funcionalidades voltadas ao acompanhamento da jornada do hóspede, com ferramentas que permitem centralizar informações operacionais e interações com o cliente em um único ambiente digital.

