Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Modelos de pesquisa evoluem na gestão de pessoas

Organizações adotam escuta contínua para alinhar cultura, estratégia e engajamento com mais agilidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/09/2025 às 13h08
Modelos de pesquisa evoluem na gestão de pessoas
Imagem de Consumer gerada por ChatGpt

A forma como as empresas escutam seus colaboradores tem passado por transformações significativas. Se antes a gestão de pessoas se baseava em diagnósticos pontuais, hoje ganha força um formato mais dinâmico e estratégico: a pesquisa de engajamento contínua. Essa evolução reflete uma mudança na forma de compreender a experiência dos profissionais e de conectar a cultura organizacional à estratégia de negócios.

Atualmente, os três modelos mais utilizados pelas organizações são a pesquisa de clima anual, a pesquisa pulso e a pesquisa de engajamento contínua. Cada uma possui características distintas em termos de profundidade, frequência e aplicabilidade. A primeira, tradicionalmente realizada uma vez por ano, oferece uma visão ampla, mas estática, da organização. Ela é útil para captar percepções gerais, mas não permite acompanhar variações ao longo do tempo.

Já a pesquisa pulso aumenta a frequência de escuta, trazendo leituras mais pontuais sobre temas específicos. É comum ser aplicada em áreas ou times específicos, funcionando como um termômetro rápido, mas sem necessariamente oferecer um panorama completo da organização.

A pesquisa de engajamento contínua, por sua vez, combina frequência e consistência. De acordo com o especialista Rafael Bueno, CEO e cofundador da TeamCulture, essa estrutura permite observar tendências, padrões e micro-movimentos culturais semana após semana. "A escuta contínua possibilita acompanhar o impacto dos planos de ação realizados, verificando se de fato surtem efeito ao longo do tempo", afirma.

Além de ampliar a compreensão sobre o clima organizacional, o executivo afirma que o modelo tem superado as limitações dos formatos tradicionais. "Ele reduz a defasagem de informação, permitindo que líderes acompanhem mudanças quase em tempo real. Os dados são acumulados em ondas sucessivas, criando uma base mais robusta e confiável", explica.

Para ele, a principal vantagem está na capacidade de gerar ação com agilidade. "Nos formatos tradicionais, os dados demoram a chegar, são difíceis de interpretar e, muitas vezes, não se transformam em plano de ação".

Segundo Bueno, a escuta contínua, quando estruturada com curadoria estratégica, entrega um fluxo constante de insights contextualizados, prontos para orientar líderes e direcionar melhorias. "É uma mudança de mentalidade: sai o retrato estático e entra um sistema vivo de escuta e evolução", destaca.

Essa abordagem também permite conectar os dados de pessoas à estratégia de negócios. O engajamento, conforme avalia o CEO, vai além da satisfação, pois envolve indicadores de clima e cultura que impactam diretamente produtividade, inovação, retenção e resultados financeiros. "A pesquisa contínua identifica riscos culturais e de clima, como entropia, desalinhamento e percepções negativas de detratores, que podem comprometer a performance do negócio".

Bueno reforça ainda que a dependência exclusiva de pesquisas anuais ou pulsos esporádicos pode representar riscos para as organizações. "O maior problema é a miopia gerencial, onde decisões são tomadas com base em informações defasadas, que não refletem a realidade do momento", alerta.

Ele exemplifica com situações em que mudanças de liderança ocorrem meses antes da aplicação da pesquisa, retardando a identificação de problemas críticos como aumento de turnover ou queda de moral. A pesquisa de engajamento contínua, por outro lado, ajuda a construir culturas organizacionais mais adaptáveis e resilientes. "Quando a escuta é inserida como parte da rotina, com frequência, clareza e direcionamento, o modelo contínuo fortalece a capacidade da empresa de reconhecer padrões, agir com agilidade e aprender com os próprios dados", explica o especialista.

A 21ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, realizada pela Cia de Talentos, reforça a importância da escuta ativa. Sentir-se ouvido foi a resposta mais citada sobre como um bom líder deve proceder para que sua equipe se sinta apoiada. Em seguida, os participantes destacaram a oferta de autonomia, o apoio em situações difíceis e a clareza sobre as responsabilidades como fatores essenciais para o sucesso da liderança.

Na prática, a TeamCulture é uma das empresas que tem como foco viabilizar esse modelo de engajamento contínuo. A plataforma desenvolvida pela empresa atua para transformar a escuta em planos de ação acionáveis, potencializados por inteligência artificial (IA). Dessa forma, os líderes não apenas podem compreender as demandas, mas receber orientações contextualizadas sobre quais atitudes priorizar e como aplicá-las. "Assim, conseguem acompanhar em tempo real se iniciativas ligadas à autonomia, ao apoio ou à clareza estão realmente surtindo efeito nas equipes", explica o CEO.

Para Bueno, o formato contínuo representa uma evolução inevitável. "Assim como finanças, marketing e operações já migraram de relatórios anuais para indicadores em tempo real, a gestão de pessoas também precisa dar esse passo", afirma. Segundo ele, o engajamento não é apenas uma tendência, mas uma nova forma de conduzir cultura e estratégia, em que a escuta se torna prática constante e as decisões ganham agilidade.

A TeamCulture é uma das empresas que entrega esse modelo com acionabilidade dos dados. A solução permite interpretar as opiniões das pessoas de forma estruturada, gerando planos acionáveis em ciclos periódicos. "Nos últimos anos, vimos muitas empresas se sofisticarem na coleta de dados, mas ainda com dificuldades em transformar informação em ação. O formato pode resolver essa lacuna ao criar pequenos ciclos de escuta, resposta e aprendizado", conclui Bueno.

Para saber mais, basta acessar:https://teamculture.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 8 horas

Cross-sell ganha espaço como estratégia para fortalecer parcerias de longo prazo

Para Osmar Leão, CSM da Zadara, a venda cruzada deve ser vista como estratégia consultiva que amplia resultados, gera receita recorrente e consolid...
Tecnologia Há 10 horas

A 30ª edição Futurecom começa na próxima semana em São Paulo

O Futurecom, uma das maiores plataforma de conectividade, tecnologia e inovação para a América Latina, importante hub em soluções para ciberseguran...
Tecnologia Há 11 horas

Mais de 90% dos times de marketing usam ou planejam usar IA

O relatório Global Insights Report 2025 da DoubleVerify mostra que os profissionais de marketing estão usando a IA para otimizar operações e para a...

 Cadu Nickel
Tecnologia Há 11 horas

FastPay reforça liderança com a chegada de novos executivos

Sob a direção de Clara Arra, a empresa anuncia a incorporação de Thiago Martins, Fernanda Leiva e Juliana Ruffato para impulsionar sua estratégia d...

 Lello / Divulgação
Tecnologia Há 12 horas

Parceria da Lello Imóveis decora imóvel antes da compra

Ação apresenta a tecnologia de Home Staging Digital, capaz de criar possibilidades de decoração e estilo diretamente nas fotos dos apartamentos anu...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.4 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 5 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,459,39 +0,23%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias