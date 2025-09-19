Sexta, 19 de Setembro de 2025
IA já é utilizada por 28% dos bares e restaurantes

Neste novo cenário do setor, ferramenta vem ajudando estabelecimentos no processo de atendimento virtual aos clientes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/09/2025 às 20h19
Foto: Midjourney

A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente no setor de alimentação fora do lar. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revela que 28% dos bares e restaurantes brasileiros já utilizaram IA em algum momento. Esse número demonstra um crescente interesse no uso desse tipo de tecnologia para otimizar operações, aprimorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento do negócio.

Neste novo cenário do setor, uma ferramenta vem ajudando estabelecimentos no processo de atendimento virtual aos clientes. Desenvolvida com Inteligência Artificial, a Chef.Ai é um host digital – uma espécie de maitre ou hostess - que faz o atendimento e conversa com o cliente pelos canais digitais, tira dúvidas sobre cardápio e serviços oferecidos pelo estabelecimento e ajuda no agendamento de reservas e eventos. Com atendimento e respostas rápidas e de forma humanizada, o sistema virou um aliado na conversão de vendas.

O sistema foi criado pela startup Chef.Ai, com sede em Americana, interior de São Paulo. Recentemente a Chef.Ai foi reconhecida como uma das cinco melhores startups do Brasil voltada para bares e restaurantes pelo programa Fogo Alto durante o iFood Move.

Fundador da Chef.Ai, Matheus Mason conta que o assistente virtual nasceu da necessidade de busca por uma solução para um dos principais gargalos e dor do Restaurante Benedito, em Campinas, do qual é sócio. Assim como na maioria dos bares e restaurantes, o Benedito tinha dificuldade para responder mensagens que chegavam através de canais digitais com pedidos de informações sobre reservas, cardápios e horários de atendimento. “Muitas pessoas ficavam sem retorno ou recebiam respostas incompletas por conta dessa deficiência, o que gerava insatisfação e até desistências de vendas”, explica Matheus Mason.

“A partir dessa dor, começamos a desenvolver um sistema com IA que pudesse atender e responder ao público de forma mais ágil, com informações completas e humanizada”, explica o empresário.

Um dos casos de sucesso da funcionalidade prática e dos resultados que a Chef.Ai pode proporcionar para bares e restaurantes são os resultados comparativos do Dia dos Namorados nos dois últimos anos. Em 2024, o Restaurante Benedito contabilizou 57 reservas e muitas desistências. “Mas muitas pessoas que foram até a casa no ano passado, sem reserva, foram embora por conta da fila de espera”, lembra Mauro Mason, sócio do Restaurante Benedito.

“Em 2025, com a ajuda do assistente virtual Chef.Ai, conseguimos um grande salto, respondendo 771 clientes e 243 reservas antecipadas fechadas pelo atendimento digital”, afirma Mauro. “Quando o cliente mandava mensagem querendo fazer uma reserva ou perguntando se a casa já estava com a capacidade lotada, o Chef,Ai respondia rapidamente com uma mensagem sugerindo uma reserva para a véspera ou para os dias seguintes ao dia 12”, explica Mauro. “Com essa agilidade da atendente virtual, o restaurante trabalhou com quatro dias lotados”, complementa o sócio do Restaurante Benedito.

Matheus Mason diz que a Chef.Ai não é mais uma ferramenta de automação conversacional. “Ela foi desenvolvida para ser uma atendente altamente treinada da equipe do restaurante, que atende e responde com hospitalidade, com soluções rápidas, personalizadas e que leva o cliente para dentro do restaurante”, explica.

“A assistente virtual responde imediatamente as dúvidas dos clientes, desde informações básicas até recomendações personalizadas. “A Chef.Ai é treinada para ser empática e assertiva, proporcionando uma experiência quase indistinguível de um atendimento humano”, acrescenta Mason.

FUNCIONAMENTO DA ASSISTENTE NA PRÁTICA

O cliente entra no WhatsApp de um restaurante para fazer uma reserva. Em vez de esperar minutos (ou horas) por uma resposta, a assistente virtual da Chef.Ai entra em ação:

- Ela conversa com o cliente e entende quantas pessoas estarão no grupo e qual o horário preferido.

– Tira dúvida e oferece opções de cardápio e sugestões personalizadas.

– Confirma a reserva, anota observações e envia lembretes automáticos. 

- A Assistente consegue personalizar a experiência de cada cliente, baseada em seus gostos e preferências.

