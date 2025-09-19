Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito

Encontro virtual mostrará como inteligência artificial, dados e métricas de retorno estão transformando a cobrança no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/09/2025 às 12h47

A cobrança mudou. O cenário atual exige mais que tecnologia: demanda estratégia, inteligência e dados para transformar cada interação em resultado mensurável. Hoje, com 77 milhões de brasileiros inadimplentes, segundo pesquisa da Serasa, insistir em métodos tradicionais custa caro e gera pouco retorno. 

É nesse contexto que a Fintalk realizará em 24 de setembro de 2025, às 10h (horário de Brasília), a live “Cobrança 5.0: AI Agents para Conversas que Geram ROI”. O evento online e gratuito apresentará tendências e análises sobre como a inteligência artificial está redefinindo a recuperação de crédito no Brasil.

Durante o encontro, será apresentada a linha do tempo da cobrança, desde o modelo 1.0 até a chegada da 5.0. Também serão discutidos o novo perfil do inadimplente brasileiro, incluindo a Geração Z, e o motivo do ROI ter se tornado a principal métrica da cobrança moderna.  

Além disso, os especialistas vão demonstrar como dados e inteligência artificial podem elevar taxas de conversão e reduzir custos de forma significativa. O evento contará com a participação de Eduardo Tambellini, especialista com mais de 30 anos de experiência em cobrança e criador do projeto Tabelando com Tambellini.  

“Estamos entrando em uma nova era da cobrança. AI Agents não apenas reduzem custos, mas transformam cada conversa em oportunidade real de ROI”, afirma Julio Almeida, Head of Marketing & Sales da Fintalk. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/Shutterstock
Tecnologia Há 14 minutos

Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH

TOTVS RH Orçamento, lançamento da TOTVS, permite planejar, simular cenários e acompanhar detalhadamente todos os custos de pessoal, tornando a gest...

 Imagem de Freepik / wayhomestudio
Tecnologia Há 1 hora

ContaJá lança assistente virtual com foco em agilidade

Nova ferramenta automatiza atendimentos via WhatsApp e marca avanço da inteligência artificial na contabilidade digital
Tecnologia Há 2 horas

Bosuer Lança Motocicleta Off-Road de 2 Tempos: Desempenho e Versatilidade para Todos os Níveis de Habilidade

O renomado fabricante chinês Bosuer apresentou seu mais recente modelo de motocicleta off-road de 300cc, projetado para atender às necessidades dos...

 Kwai
Tecnologia Há 2 horas

Em alta, novo formato de reality culinário atrai público

Reforçando a tendência, o Kwai Chef se destaca como o primeiro reality show culinário do Brasil em formato de vídeos curtos e estreia sua terceira ...
Tecnologia Há 17 horas

Sensores e inteligência artificial redefinem a experiência nos supermercados

O avanço da tecnologia transforma a forma como os pontos de venda monitoram o comportamento dos consumidores, permitindo otimizar a experiência de ...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
26° Sensação
2.75 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 16 segundos

Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH
Internacional Há 20 segundos

Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo
Esportes Há 24 segundos

De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo
Entretenimento Há 15 minutos

Festival "Dia de Rock" volta a BH para sua 2ª edição com programação gratuita
Fazenda Há 16 minutos

Grupo especializado da Receita Estadual tem ação preventiva estratégica no setor de combustíveis e lubrificantes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,39%
Euro
R$ 6,26 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 653,839,10 -1,40%
Ibovespa
145,611,47 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias