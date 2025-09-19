Sexta, 19 de Setembro de 2025
Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH

TOTVS RH Orçamento, lançamento da TOTVS, permite planejar, simular cenários e acompanhar detalhadamente todos os custos de pessoal, tornando a gest...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/09/2025 às 12h33
Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH
Divulgação/Shutterstock

A gestão orçamentária de pessoal costuma ser um grande desafio para a área de RH, uma vez que prever e controlar as despesas com colaboradores pode representar um dos custos mais elevados e complexos do orçamento corporativo. Pensando nisso, a TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, anuncia o lançamento da solução TOTVS RH Orçamento

O novo sistema permite que as empresas tenham uma visão 360º de todos os gastos com pessoal, incluindo salários, encargos, benefícios, provisões de férias e 13º salário, visando um planejamento mais preciso e previsível, que pode se refletir diretamente na qualidade da gestão financeira da corporação. A solução permite tanto a criação de modelos de orçamento centralizados, controlados pela diretoria, quanto a criação de modelos descentralizados, dando autonomia para que cada gestor planeje os custos de sua própria área.

O TOTVS RH Orçamento permite ainda a criação de múltiplos cenários (otimista, pessimista etc.) que possibilitam comparações ágeis para uma tomada de decisão mais segura. Além disso, a solução conta com a funcionalidade de previsão, que possibilita a revisão e o ajuste das projeções conforme o cenário da empresa evolui, e a opção de configurar travas orçamentárias para controlar novas contratações e movimentações de pessoal, evitando estouros no orçamento, por exemplo.

“O planejamento de pessoal vai muito além da folha de pagamento. Envolve encargos, benefícios, provisões e movimentações futuras. Muitas empresas ainda fazem esse controle em planilhas, o que é arriscado e altamente ineficiente. O TOTVS RH Orçamento nasce para resolver essa dor, trazendo flexibilidade, precisão e uma visão completa dos custos. Isso transforma e potencializa a relação do RH com o departamento financeiro, tornando essa parceria ainda mais estratégica, apoiando a tomada de decisão da alta liderança e contribuindo para a saúde financeira da companhia”, destaca Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS.

A própria TOTVS foi a primeira empresa a utilizar a nova solução na prática. Sendo uma empresa com milhares de colaboradores e uma estrutura complexa, a TOTVS serviu como o primeiro caso de sucesso da ferramenta, utilizando-a para garantir um controle orçamentário mais preciso e ágil em seus próprios processos. “A gestão de despesas com pessoal é um dos pilares mais sensíveis para a saúde financeira de qualquer empresa. Com o TOTVS RH Orçamento, evoluímos nossa previsibilidade e controle. A ferramenta nos permite não apenas reagir a desvios, mas antecipá-los, simulando cenários que alinham as estratégias de RH diretamente aos nossos objetivos financeiros. É a união da eficiência operacional com a inteligência estratégica, algo que todo CFO busca”, afirma Gilsomar Maia, CFO da TOTVS.

Com uma interface moderna, o sistema visa facilitar a rotina dos profissionais de RH e FP&A (planejamento e análise financeira). Além de estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por ser uma solução em nuvem e SaaS, dispensa a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura de TI.

Para mais informações sobre esta e outras soluções da TOTVS para RH, basta acessar o site: https://www.totvs.com/rh/orcamento/ 

DENGUE
