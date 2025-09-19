Bosuer Lança Motocicleta Off-Road de 2 Tempos: Desempenho e Versatilidade para Todos os Níveis de Habilidade

ZHEJIANG, China, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Zhejiang Bosuer Motion Apparatus Co., Ltd. (Bosuer), uma renomada fabricante chinesa de motocross , anunciou o lançamento oficial da sua nova motocicleta off-road de 2 tempos, um modelo revolucionário que promete redefinir a experiência dos motociclistas com off-roads. Esta inovadora máquina de 300cc combina a potência característica dos motores de 2 tempos com uma tecnologia avançada e um design focado na versatilidade.

Excelentes Especificações Técnicas

A nova Bosuer de 2 tempos tem especificações técnicas impressionantes que a posicionam como uma opção líder do mercado atacadista de moto cross :

Motor : 300cc, 2 tempos, refrigerado a água, com partida elétrica/kick start

: 300cc, 2 tempos, refrigerado a água, com partida elétrica/kick start Potência Máxima : 35KW a 9000 rpm, oferecendo uma resposta imediata e emocionante

: 35KW a 9000 rpm, oferecendo uma resposta imediata e emocionante Torque Máximo : 38N.m a 7000 rpm para um desempenho superior em terrenos difíceis

: 38N.m a 7000 rpm para um desempenho superior em terrenos difíceis Transmissão : Sistema de 6 velocidades para máxima adaptabilidade

: Sistema de 6 velocidades para máxima adaptabilidade Suspensão : Garfo dianteiro FASTACE 54/60-930mm com ajuste duplo, e garfo traseiro FASTACE 450mm com airbag externo ajustável

: Garfo dianteiro FASTACE 54/60-930mm com ajuste duplo, e garfo traseiro FASTACE 450mm com airbag externo ajustável Peso: Apenas 115kg, garantindo excelente manobrabilidade

Projetado para Todos os Níveis

"Esta moto é um exemplo do nosso compromisso de criar veículos acessíveis para motociclistas de todas as idades e níveis de experiência", comentou Jason, porta-voz da Bosuer. "Desde os iniciantes que procuram entrar no mundo do motocross até os motociclistas experientes que exigem o máximo desempenho, a nossa nova moto 2 tempos oferece a combinação perfeita de potência controlável com tecnologia avançada."

O design ergonômico e os recursos de segurança integrados tornam esta motocicleta ideal para jovens entusiastas e adultos experientes, mantendo sempre os mais altos padrões de qualidade e segurança.

Vantagens da Tecnologia de 2 Tempos

Os motores de 2 tempos da Bosuer oferecem vantagens significativas para motociclistas de off-road:

Aceleração imediata para manobras precisas em terreno técnico

Menor peso total em comparação com motores equivalentes de 4 tempos

Manutenção simplificada, com menos componentes móveis

Relação potência-peso superior, ideal para competição e recreação

Sobre a Bosuer

Fundada em 2002, a Bosuer é uma fabricante líder de motocicletas off-road, especializada no desenvolvimento e produção de motocicletas off-road e ATVs que combinam a tecnologia avançada com a engenharia de precisão. Com uma vasta experiência em P&D, a empresa conquistou uma forte reputação de inovação, qualidade e confiabilidade. Seus produtos atendem a rigorosos padrões internacionais e oferecem uma experiência de excepcional para todos os níveis de usuários. A nova motocicleta de 2 tempos incorpora a experiência técnica da Bosuer e a compreensão das crescentes demandas do mercado global.

