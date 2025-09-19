Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bosuer Lança Motocicleta Off-Road de 2 Tempos: Desempenho e Versatilidade para Todos os Níveis de Habilidade

O renomado fabricante chinês Bosuer apresentou seu mais recente modelo de motocicleta off-road de 300cc, projetado para atender às necessidades dos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/09/2025 às 10h33

ZHEJIANG, China, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --  A Zhejiang Bosuer Motion Apparatus Co., Ltd. (Bosuer), uma renomada fabricante chinesa de motocross, anunciou o lançamento oficial da sua nova motocicleta off-road de 2 tempos, um modelo revolucionário que promete redefinir a experiência dos motociclistas com off-roads. Esta inovadora máquina de 300cc combina a potência característica dos motores de 2 tempos com uma tecnologia avançada e um design focado na versatilidade.

Excelentes Especificações Técnicas

A nova Bosuer de 2 tempos tem especificações técnicas impressionantes que a posicionam como uma opção líder do mercado atacadista de moto cross:

  • Motor: 300cc, 2 tempos, refrigerado a água, com partida elétrica/kick start
  • Potência Máxima: 35KW a 9000 rpm, oferecendo uma resposta imediata e emocionante
  • Torque Máximo: 38N.m a 7000 rpm para um desempenho superior em terrenos difíceis
  • Transmissão: Sistema de 6 velocidades para máxima adaptabilidade
  • Suspensão: Garfo dianteiro FASTACE 54/60-930mm com ajuste duplo, e garfo traseiro FASTACE 450mm com airbag externo ajustável
  • Peso: Apenas 115kg, garantindo excelente manobrabilidade

Projetado para Todos os Níveis

"Esta moto é um exemplo do nosso compromisso de criar veículos acessíveis para motociclistas de todas as idades e níveis de experiência", comentou Jason, porta-voz da Bosuer. "Desde os iniciantes que procuram entrar no mundo do motocross até os motociclistas experientes que exigem o máximo desempenho, a nossa nova moto 2 tempos oferece a combinação perfeita de potência controlável com tecnologia avançada."

O design ergonômico e os recursos de segurança integrados tornam esta motocicleta ideal para jovens entusiastas e adultos experientes, mantendo sempre os mais altos padrões de qualidade e segurança.

Vantagens da Tecnologia de 2 Tempos

Os motores de 2 tempos da Bosuer oferecem vantagens significativas para motociclistas de off-road:

  • Aceleração imediata para manobras precisas em terreno técnico
  • Menor peso total em comparação com motores equivalentes de 4 tempos
  • Manutenção simplificada, com menos componentes móveis
  • Relação potência-peso superior, ideal para competição e recreação

Sobre a Bosuer

Fundada em 2002, a Bosuer é uma fabricante líder de motocicletas off-road, especializada no desenvolvimento e produção de motocicletas off-road e ATVs que combinam a tecnologia avançada com a engenharia de precisão. Com uma vasta experiência em P&D, a empresa conquistou uma forte reputação de inovação, qualidade e confiabilidade. Seus produtos atendem a rigorosos padrões internacionais e oferecem uma experiência de excepcional para todos os níveis de usuários. A nova motocicleta de 2 tempos incorpora a experiência técnica da Bosuer e a compreensão das crescentes demandas do mercado global.

Contato: [email protected] 

Fotos deste comunicados disponíveis em
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18599e5e-46f0-4436-ab8a-bfed5c498852
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/066ec341-1f75-485d-b070-67ae067515f5
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/928acd2a-2c20-4c1a-acbb-3051540dd4d3


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9531847)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 6 minutos

Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito

Encontro virtual mostrará como inteligência artificial, dados e métricas de retorno estão transformando a cobrança no país

 Divulgação/Shutterstock
Tecnologia Há 20 minutos

Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH

TOTVS RH Orçamento, lançamento da TOTVS, permite planejar, simular cenários e acompanhar detalhadamente todos os custos de pessoal, tornando a gest...

 Imagem de Freepik / wayhomestudio
Tecnologia Há 1 hora

ContaJá lança assistente virtual com foco em agilidade

Nova ferramenta automatiza atendimentos via WhatsApp e marca avanço da inteligência artificial na contabilidade digital

 Kwai
Tecnologia Há 3 horas

Em alta, novo formato de reality culinário atrai público

Reforçando a tendência, o Kwai Chef se destaca como o primeiro reality show culinário do Brasil em formato de vídeos curtos e estreia sua terceira ...
Tecnologia Há 17 horas

Sensores e inteligência artificial redefinem a experiência nos supermercados

O avanço da tecnologia transforma a forma como os pontos de venda monitoram o comportamento dos consumidores, permitindo otimizar a experiência de ...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
26° Sensação
2.75 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito
Tecnologia Há 15 minutos

Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH
Internacional Há 15 minutos

Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo
Esportes Há 16 minutos

De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo
Entretenimento Há 31 minutos

Festival "Dia de Rock" volta a BH para sua 2ª edição com programação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,36%
Euro
R$ 6,26 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 653,454,49 -1,44%
Ibovespa
145,610,13 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias