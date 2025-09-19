Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em alta, novo formato de reality culinário atrai público

Reforçando a tendência, o Kwai Chef se destaca como o primeiro reality show culinário do Brasil em formato de vídeos curtos e estreia sua terceira ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/09/2025 às 10h18
Em alta, novo formato de reality culinário atrai público
Kwai

Os realities de gastronomia se consolidaram como um dos maiores fenômenos televisivos dos últimos tempos, e, em 2025, o formato segue com forte apelo popular. Além da TV, o fenômeno que combina entretenimento, competição e comida se espalhou pela internet, com conteúdos derivados, repercussões em redes sociais e canais digitais que ampliam ainda mais seu alcance. O crescimento desses programas tem incentivado mais pessoas a cozinhar em casa, e isso se reflete em números de mercado. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), o faturamento do setor no Brasil cresceu 9,98% em 2024, alcançando R$ 1,277 trilhão.

Dentro desse cenário, o Kwai lança a terceira edição do Kwai Chef, um dos prioneiros do Brasil em formato vertical de vídeos curtos, destacando talentos amadores da gastronomia de todas as regiões do país. O programa, apresentado pela jornalista Regina Volpato, tem como foco celebrar temperos, tradições e ingredientes que transformam pratos em experiências locais e afetivas. O projeto conta com o patrocínio da marca de eletrodomésticos Britânia.

A dinâmica da competição começa com a seleção de 20 cozinheiros amadores por um júri especializado, a partir de vídeos de receitas enviados por usuários de todo o Brasil. Os selecionados enfrentam um novo desafio das suas casas, e os vídeos resultantes são submetidos à votação popular para que o público escolha os cinco finalistas. Os cinco mais votados avançam para a etapa presencial em São Paulo, onde gravam os episódios da fase decisiva. Nessa fase, os competidores passam por diversas provas e eliminações, que definem os finalistas da temporada.

"O Kwai Chef já se consolidou como um formato estratégico do nosso app para contar histórias por meio da gastronomia, revelando talentos e conectando o público à diversidade cultural e aos sabores dos mais diversos Brasis. Ao unir reality show e gastronomia, reforçamos duas frentes que são pilares da nossa estratégia, valorizando criadores e oferecendo conteúdos que mesclam entretenimento e identidade cultural." diz Claudine Bayma, diretora geral do Kwai Brasil.

O corpo de jurados é formado pela apresentadora Regina Volpato, pela criadora de conteúdo gastronômico Raiana Caetano e por Leo Anterio, vencedor da edição de 2024. O influenciador Lucas Selfie atua como embaixador do projeto, comandando os conteúdos digitais e a live da final. Os episódios do Kwai Chef estreiam em 8 de outubro, com lançamentos semanais que podem ser acompanhados em uma página especial dentro do aplicativo Kwai. A final da competição está marcada para a noite de 27 de outubro, em uma transmissão ao vivo.

Os realities gastronômicos cativam diferentes gerações. Combinação de competição, talento culinário e narrativas pessoais, esses programas se mantêm atrativos para a audiência, que continua a consumir cada episódio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 9 minutos

Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito

Encontro virtual mostrará como inteligência artificial, dados e métricas de retorno estão transformando a cobrança no país

 Divulgação/Shutterstock
Tecnologia Há 23 minutos

Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH

TOTVS RH Orçamento, lançamento da TOTVS, permite planejar, simular cenários e acompanhar detalhadamente todos os custos de pessoal, tornando a gest...

 Imagem de Freepik / wayhomestudio
Tecnologia Há 1 hora

ContaJá lança assistente virtual com foco em agilidade

Nova ferramenta automatiza atendimentos via WhatsApp e marca avanço da inteligência artificial na contabilidade digital
Tecnologia Há 2 horas

Bosuer Lança Motocicleta Off-Road de 2 Tempos: Desempenho e Versatilidade para Todos os Níveis de Habilidade

O renomado fabricante chinês Bosuer apresentou seu mais recente modelo de motocicleta off-road de 300cc, projetado para atender às necessidades dos...
Tecnologia Há 17 horas

Sensores e inteligência artificial redefinem a experiência nos supermercados

O avanço da tecnologia transforma a forma como os pontos de venda monitoram o comportamento dos consumidores, permitindo otimizar a experiência de ...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
26° Sensação
2.75 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito
Tecnologia Há 15 minutos

Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH
Internacional Há 15 minutos

Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo
Esportes Há 16 minutos

De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo
Entretenimento Há 31 minutos

Festival "Dia de Rock" volta a BH para sua 2ª edição com programação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,36%
Euro
R$ 6,26 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 653,454,49 -1,44%
Ibovespa
145,610,13 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias