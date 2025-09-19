Em alta, novo formato de reality culinário atrai público

Os realities de gastronomia se consolidaram como um dos maiores fenômenos televisivos dos últimos tempos, e, em 2025, o formato segue com forte apelo popular. Além da TV, o fenômeno que combina entretenimento, competição e comida se espalhou pela internet, com conteúdos derivados, repercussões em redes sociais e canais digitais que ampliam ainda mais seu alcance. O crescimento desses programas tem incentivado mais pessoas a cozinhar em casa, e isso se reflete em números de mercado. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), o faturamento do setor no Brasil cresceu 9,98% em 2024, alcançando R$ 1,277 trilhão.

Dentro desse cenário, o Kwai lança a terceira edição do Kwai Chef, um dos prioneiros do Brasil em formato vertical de vídeos curtos, destacando talentos amadores da gastronomia de todas as regiões do país. O programa, apresentado pela jornalista Regina Volpato, tem como foco celebrar temperos, tradições e ingredientes que transformam pratos em experiências locais e afetivas. O projeto conta com o patrocínio da marca de eletrodomésticos Britânia.

A dinâmica da competição começa com a seleção de 20 cozinheiros amadores por um júri especializado, a partir de vídeos de receitas enviados por usuários de todo o Brasil. Os selecionados enfrentam um novo desafio das suas casas, e os vídeos resultantes são submetidos à votação popular para que o público escolha os cinco finalistas. Os cinco mais votados avançam para a etapa presencial em São Paulo, onde gravam os episódios da fase decisiva. Nessa fase, os competidores passam por diversas provas e eliminações, que definem os finalistas da temporada.

"O Kwai Chef já se consolidou como um formato estratégico do nosso app para contar histórias por meio da gastronomia, revelando talentos e conectando o público à diversidade cultural e aos sabores dos mais diversos Brasis. Ao unir reality show e gastronomia, reforçamos duas frentes que são pilares da nossa estratégia, valorizando criadores e oferecendo conteúdos que mesclam entretenimento e identidade cultural." diz Claudine Bayma, diretora geral do Kwai Brasil.

O corpo de jurados é formado pela apresentadora Regina Volpato, pela criadora de conteúdo gastronômico Raiana Caetano e por Leo Anterio, vencedor da edição de 2024. O influenciador Lucas Selfie atua como embaixador do projeto, comandando os conteúdos digitais e a live da final. Os episódios do Kwai Chef estreiam em 8 de outubro, com lançamentos semanais que podem ser acompanhados em uma página especial dentro do aplicativo Kwai. A final da competição está marcada para a noite de 27 de outubro, em uma transmissão ao vivo.

Os realities gastronômicos cativam diferentes gerações. Combinação de competição, talento culinário e narrativas pessoais, esses programas se mantêm atrativos para a audiência, que continua a consumir cada episódio.