Sensores e inteligência artificial redefinem a experiência nos supermercados

O avanço da tecnologia transforma a forma como os pontos de venda monitoram o comportamento dos consumidores, permitindo otimizar a experiência de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 20h12

A utilização de sensores e algoritmos de inteligência artificial permite que os supermercados monitorem em tempo real o comportamento dos consumidores. Combinadas a câmeras estratégicas, essas tecnologias possibilitam a criação de mapas de calor, que identificam as áreas de maior movimentação e os produtos que mais atraem atenção.

Sistemas avançados de contagem de passos e visão computacional monitoram as jornadas de compra, fornecendo informações valiosas para a organização do layout das lojas. Além disso, ferramentas de reconhecimento visual podem indicar quais produtos despertam maior interesse, possibilitando a criação de zonas de destaque e ações promocionais mais eficazes.

O mercado global de inteligência artificial no varejo projeta crescimento expressivo, estimado para alcançar US$ 85 bilhões até 2032, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 31,8%. Estudos indicam que a adoção da IA deve expandir-se significativamente nos próximos anos, com a maioria das empresas planejando implementar soluções tecnológicas para automatizar processos e personalizar a experiência do cliente.

De acordo com Fabiano Nagamatsu, CEO da Osten Moove, a análise de dados coletados permite identificar produtos com baixa saída, otimizar a visibilidade e ajustar o fluxo de clientes dentro das lojas. "Dessa forma, é possível aprimorar o atendimento, garantir disponibilidade de produtos e aumentar as vendas", explica.

No entanto, a coleta e processamento de dados requerem atenção à privacidade e à ética. A conformidade com legislações, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), exige transparência, consentimento e técnicas de anonimização para proteger informações sensíveis. Soluções complementares, como blockchain, reforçam a segurança no tratamento de dados.

Apesar dos benefícios, a implementação dessas tecnologias ainda enfrenta barreiras, especialmente para redes de médio e pequeno porte. "O custo inicial, a complexidade de integração e a resistência cultural dentro das organizações são desafios que exigem planejamento, capacitação de equipes e adoção de soluções modulares gradativas", salienta Nagamatsu.

Portanto, cabe aos varejistas avaliar como as novas tecnologias podem beneficiar os negócios pois, embora os desafios sejam consideráveis, o investimento em inovação tecnológica se mostra essencial para manter a competitividade no setor.

Banco de imagem gerado por IA
