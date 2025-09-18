Sistema PDV fideliza clientes e aumenta o faturamento

O estudo "a hora certa de ativar o shopper", da Nielsen, apontou que cerca de 70% das decisões de compra acontecem diretamente no ponto de venda. Com o avanço das vendas online, tornar o atendimento presencial tão rápido e prático quanto o digital tornou-se indispensável para reter clientes. Um sistema de PDV integrado ao ERP pode fazer a diferença na hora de organizar processos, reduzir falhas, aprimorar o atendimento e aumentar a receita.

De acordo com Lucas Sousa, gerente comercial da GestãoClick, especializada em soluções tecnológicas de gestão empresarial (ERP) para MPEs, já existem tecnologias disponíveis para impulsionar a experiência de compra no dia a dia das lojas.

"Hoje, as lojas competem entre si e com o comércio online. O consumidor está muito acostumado com a agilidade do e-commerce, por isso é importante oferecer a mesma eficiência no balcão, mas se o comprador tiver que enfrentar fila para levar o produto, ele facilmente desiste e busca ofertas online em concorrentes. Por isso, o presencial precisa de tanta tecnologia quanto o digital. Nesse sentido, um bom sistema PDV faz diferença real no faturamento da empresa", destaca o especialista.

Um sistema PDV eficiente permite se conectar a softwares de planejamento de recursos empresariais (ERP), como é o caso do sistema PDV da GestãoClick para micro e pequenos empreendedores. A integração resolve o problema comum de quem trabalha com vendas: a necessidade de atualizar de maneira unificada e automática os dados sobre vendas, estoques e controle financeiro. O resultado se traduz em mais controle para lojistas e vendedores e em uma experiência de compra otimizada para clientes.

Com um sistema PDV, a emissão de notas fiscais e comprovantes é imediata e automática, eliminando a necessidade de usar sistemas diferentes para cada etapa. Além de economizar tempo, o recurso garante que todas as vendas estejam regularizadas em segundos, oferecendo segurança tanto para a empresa quanto para o cliente, que recebe o comprovante no instante da compra, sem atrasos ou preocupações. Para gestores e equipes, isso significa menos burocracia, mais controle e operações mais eficientes.

"A experiência de compra é essencial para conquistar e fidelizar consumidores. Por exemplo, ao vender um produto popular que está quase esgotando, o sistema atualiza o estoque em tempo real, permitindo que o atendente ofereça alternativas ou promoções antes que faltem produtos. Em outra situação, durante datas comemorativas, como o Natal, o PDV agiliza o fechamento de vendas e a emissão de notas fiscais em segundos, evitando filas longas. Cada atendimento rápido e sem erros não só satisfaz o cliente, mas também aumenta a chance de compras recorrentes e recomendações, gerando mais faturamento para a loja", explica Sousa.