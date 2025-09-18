Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Varizes: técnicas menos invasivas substituem cirurgias

Estudos mostram diferenças em tempo de recuperação, custos e riscos entre safenectomia e alternativas como endolaser e escleroterapia com espuma

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 16h58
Varizes: técnicas menos invasivas substituem cirurgias
Erick Ribeiro Castro

Dor, cansaço, sensação de peso, aperto ou desconforto nas pernas, queimação e ardência, principalmente no fim do dia. Estes são alguns dos sinais iniciais da insuficiência venosa crônica, doença que, apesar de frequente, ainda é pouco conhecida. O tema ganhou maior repercussão após atingir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Muitas vezes confundida com um problema estético, a doença venosa crônica pode se manifestar desde os chamados "vasinhos" (estágio clínico C1) até quadros mais graves. Estima-se que até 80% da população mundial apresente algum grau da condição. Entre esses, cerca de 30%, o equivalente a 2,47 bilhões de pessoas, já apresentam varizes, caracterizadas por veias superficiais dilatadas e tortuosas que surgem como protuberâncias visíveis na pele, geralmente nas pernas, acompanhadas de dor, inchaço e sensação de peso. Aproximadamente 1% (82,4 milhões de pessoas) evolui para estágios mais avançados, com úlceras venosas. No Brasil, os números correspondem a 63,8 milhões de pessoas com algum grau da doença e mais de 2 milhões com úlceras venosas. O tratamento inclui desde cirurgias convencionais, como safenectomia e varicectomia, até técnicas minimamente invasivas, que vêm sendo cada vez mais aplicadas em clínicas e hospitais.

Os procedimentos tradicionais envolvem a retirada da veia safena ou de outros vasos comprometidos, realizados em ambiente hospitalar e sob anestesia. Nesse tipo de cirurgia, há maior manipulação tecidual, risco de hematomas e tempo médio de recuperação que pode variar de duas a seis semanas.

As técnicas minimamente invasivas, como a termoablação endovenosa (endolaser), a escleroterapia com espuma e as microflebectomias, utilizam punções ou incisões menores, muitas vezes com anestesia local. A recuperação costuma ser mais rápida, com retorno às atividades em poucos dias. Um estudo realizado no Brasil comparou 50 pacientes tratados com endolaser em ambiente hospitalar e em clínica.

Para a cirurgiã vascular Camila Caetano, a decisão deve equilibrar segurança, eficácia e condições específicas de cada caso: "Cada paciente apresenta um padrão diferente de comprometimento venoso. A escolha entre cirurgia convencional ou técnicas minimamente invasivas depende da análise clínica, dos sintomas e do grau de refluxo venoso. Hoje, métodos como o endolaser, a escleroterapia com espuma e as microflebectomias permitem tratamento ambulatorial, com recuperação mais rápida e segurança monitorada por protocolos individualizados. E, também, vem aumentando muito as indicações com possibilidades de tratar a maior parte dos pacientes ambulatorialmente." destaca.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Equipe BotCity
Tecnologia Há 2 horas

LG forma talentos no AM e economiza 20 mil horas com BotCity

A LG Electronics automatizou mais de 100 processos industriais no Polo de Manaus usando Python e a plataforma de governança BotCity, economizando m...

 Duosystem / Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Ferramenta de telerregulação eleva gestão de urgência no SUS

Empresa brasileira Duosystem amplia presença no setor de saúde em 2025 com soluções interoperáveis, foco no paciente e segurança da informação

 Divulgação / Banco de Imagens Brain
Tecnologia Há 5 horas

FastPay reforça conformidade com a norma PCI DSS 4.0.1

Conformidade com a nova versão da certificação PCI DSS 4.0.1 amplia a proteção de dados sensíveis, prepara a empresa para novas ameaças digitais e ...

 Divulgação CLAMPER
Tecnologia Há 8 horas

Energia solar avança no Brasil e em ritmo acelerado

Energia solar avança no Brasil e especialistas discutem a necessidade de dispositivos de proteção em usinas fotovoltaicas 

 Congresso da Cidadania Digital
Tecnologia Há 1 dia

Brasília será sede do Congresso da Cidadania Digital

Debates incluem a implementação da Carteira de Identidade Nacional, a identificação neonatal e infantil, a prevenção à subtração de menores e o pap...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias