Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ferramenta de telerregulação eleva gestão de urgência no SUS

Empresa brasileira Duosystem amplia presença no setor de saúde em 2025 com soluções interoperáveis, foco no paciente e segurança da informação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 16h28
Ferramenta de telerregulação eleva gestão de urgência no SUS
Duosystem / Divulgação

A Duosystem, empresa brasileira de tecnologia voltada ao setor de saúde, lançou, em 2025, a Telerregulação, ferramenta digital voltada à gestão de urgência e emergência no Sistema Único de Saúde (SUS). O sistema permite, segundo a companhia, a interação em tempo real entre médicos reguladores e especialistas, priorizando casos mais graves e otimizando a ocupação de leitos hospitalares. A expectativa é reduzir deslocamentos desnecessários e aumentar a resolutividade do atendimento.

Em 2024, as plataformas digitais da empresa registraram mais de 231 milhões de consultas e exames agendados, 13,9 milhões de internações e 10 milhões de transferências inter-hospitalar, dados que indicam o alcance crescente das tecnologias digitais na gestão do SUS.

“O avanço da saúde digital acompanha uma tendência global de adoção de soluções que combinam dados em larga escala e inteligência artificial para tornar os sistemas mais ágeis, transparentes e conectados. No Brasil, ferramentas de telessaúde, aplicativos de gestão e sistemas de regulação têm modificado a forma como pacientes acessam consultas, exames e tratamentos, oferecendo apoio direto a médicos e gestores na organização dos serviços”, explica João Paulo Baptista Campi, presidente da Duosystem.

“Estamos promovendo uma transformação real no cuidado em saúde digital, com foco na eficiência da gestão e no protagonismo do paciente”, conclui João Paulo. Ele acrescenta que a arquitetura em microsserviços e a interoperabilidade com diferentes sistemas nacionais e internacionais permitem consolidar em 2025 a posição da empresa como um dos ecossistemas de saúde digital da América Latina.

A Duosystem também anunciou a renovação da certificação internacional ISO 27001. A certificação contribui para a adequação da empresa às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Além da Telerregulação, a empresa informou que investe na expansão de plataformas já existentes. De acordo com o presidente da Duosystem, o Regula+, utilizado em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul, moderniza os complexos reguladores com apoio de protocolos clínicos e interoperabilidade.

“Já o Saúde+Conectada centraliza exames, consultas e até transmissões em vídeo em um único aplicativo, favorecendo o acompanhamento contínuo da saúde do paciente”, explica João Paulo Baptista Campi. Outra ferramenta, o Remédio Agora, segundo a companhia, organiza a retirada de medicamentos na rede estadual paulista, reduzindo filas e melhorando o fluxo das farmácias.

A expectativa é que soluções como a Telerregulação se tornem cada vez mais presentes no dia a dia dos hospitais e unidades de atendimento, contribuindo para um sistema de saúde mais eficiente e conectado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Equipe BotCity
Tecnologia Há 2 horas

LG forma talentos no AM e economiza 20 mil horas com BotCity

A LG Electronics automatizou mais de 100 processos industriais no Polo de Manaus usando Python e a plataforma de governança BotCity, economizando m...

 Erick Ribeiro Castro
Tecnologia Há 2 horas

Varizes: técnicas menos invasivas substituem cirurgias

Estudos mostram diferenças em tempo de recuperação, custos e riscos entre safenectomia e alternativas como endolaser e escleroterapia com espuma

 Divulgação / Banco de Imagens Brain
Tecnologia Há 6 horas

FastPay reforça conformidade com a norma PCI DSS 4.0.1

Conformidade com a nova versão da certificação PCI DSS 4.0.1 amplia a proteção de dados sensíveis, prepara a empresa para novas ameaças digitais e ...

 Divulgação CLAMPER
Tecnologia Há 8 horas

Energia solar avança no Brasil e em ritmo acelerado

Energia solar avança no Brasil e especialistas discutem a necessidade de dispositivos de proteção em usinas fotovoltaicas 

 Congresso da Cidadania Digital
Tecnologia Há 1 dia

Brasília será sede do Congresso da Cidadania Digital

Debates incluem a implementação da Carteira de Identidade Nacional, a identificação neonatal e infantil, a prevenção à subtração de menores e o pap...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias