FastPay reforça conformidade com a norma PCI DSS 4.0.1

Conformidade com a nova versão da certificação PCI DSS 4.0.1 amplia a proteção de dados sensíveis, prepara a empresa para novas ameaças digitais e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 13h38
Divulgação / Banco de Imagens Brain

A certificação PCI DSS 4.0.1 (Payment Card Industry Data Security Standard) passou a ser obrigatória em 2025 para todas as empresas que processam, armazenam ou transmitem dados de cartões, incluindo adquirentes, processadoras, fintechs e provedores de soluções financeiras. A norma estabelece padrões globais de proteção para mitigar riscos em um cenário de digitalização crescente e de intensificação das ameaças cibernéticas.

Nesse contexto, a FastPay conquistou a nova versão do certificado, em linha com as exigências internacionais de segurança. O reconhecimento reforça o compromisso da companhia com a proteção de dados sensíveis, a transparência operacional e a confiança dos clientes, consolidando sua estratégia de governança no setor de meios de pagamento.

Criado em 2004 por um consórcio formado pelas principais bandeiras internacionais (Visa, MasterCard, American Express, Discover e JCB), o PCI DSS é administrado pelo PCI Security Standards Council, órgão global responsável por desenvolver e aprimorar as regras de segurança para pagamentos com cartão. 

A PCI DSS 4.0.1 assegura que todas as informações críticas, como número do cartão, chip, validade e código de segurança (CVV), sejam protegidas contra vazamentos, acessos indevidos e fraudes, desde o momento da captura até o armazenamento e a transmissão.

“Essa certificação é mais do que uma exigência regulatória, é um reconhecimento de que atuamos com protagonismo no desenvolvimento de ambientes cada vez mais seguros no setor de pagamentos”, diz Ender de Souza Batista, diretor de inovação da FastPay.

A versão 4.0.1 trouxe mudanças importantes, mais alinhadas à complexidade das tecnologias atuais. Em relação à versão anterior, a PCI DSS 4.0.1 conta com criptografia e controle rigoroso de dados sensíveis; automação dos processos de monitoramento, análise de logs e resposta a incidentes; gestão centralizada de identidade e acesso - com MFA e controles baseados em função; além de infraestrutura com segurança em camadas, incluindo WAF, IDS/IPS e criptografia ponta a ponta.

Jornada de adequação

A conquista da certificação exigiu uma revisão da estrutura tecnológica e dos processos da FastPay. Isso incluiu desde o mapeamento de todo o ciclo de dados sensíveis até a validação das políticas internas, passando por testes de invasão, segmentação de redes, controle de acessos e criptografia ponta a ponta.

“Mais que uma conquista técnica, esse é um resultado de engajamento organizacional. Áreas como Tecnologia, Compliance, Segurança da Informação, Governança, Auditoria e Operações atuaram de forma integrada, com rastreabilidade total dos fluxos de dados e foco na cultura de proteção permanente”, reforça Batista.

Entre as atualizações mais relevantes trazidas pela versão 4.0.1 da certificação PCI DSS está a ampliação de exigências que antes eram voltadas exclusivamente a provedores de serviço, mas que agora se estendem a todos os participantes do ecossistema de pagamentos. Um exemplo é a exigência de mecanismos mais robustos de prevenção contra ataques de phishing, que passam a demandar, além de tecnologias automatizadas, programas contínuos de capacitação para colaboradores.

“O phishing deixou de ser uma ameaça localizada e passou a representar um risco sistêmico. A nova diretriz reflete essa mudança ao exigir uma combinação entre ferramentas técnicas de proteção e o fortalecimento da consciência de segurança entre as equipes”, destaca o executivo.

Utilização e importância

Ao atender integralmente aos requisitos da PCI DSS 4.0.1, a FastPay fortalece sua proposta de valor junto ao mercado e entrega benefícios diretos aos seus clientes: aumento da confiança, redução de riscos de fraude, conformidade com as exigências das bandeiras de cartão e melhoria da reputação no setor. Além disso, a homologação comprova a capacidade da empresa em atender às normas internacionais mais exigentes, consolidando sua atuação em conformidade com os padrões requeridos por bancos, bandeiras, adquirentes e outros parceiros estratégicos do setor financeiro.

A certificação PCI DSS está estruturada em 12 requisitos distribuídos em seis objetivos principais, que abrangem desde a implementação de firewalls, criptografia e controle de acessos até a realização de testes e monitoramentos contínuos para garantir a integridade dos sistemas. Esses requisitos se aplicam a qualquer empresa que processe, armazene ou transmita dados de cartões de crédito ou débito, independentemente do seu porte.

A nova versão proporciona maior transparência operacional, permitindo rastreabilidade detalhada dos dados e dos ambientes utilizados. Esse controle mais estruturado permite monitoramento contínuo e mantém a conformidade com os marcos regulatórios aplicáveis.

“Cada vez mais, a confiança se tornou um ativo comercial. Mostrar conformidade com um padrão tão rigoroso como a PCI DSS 4.0.1 significa poder participar de grandes operações, fortalecer parcerias estratégicas e entregar segurança real para clientes e usuários finais”, conclui o executivo da FastPay.


Sobre a FastPay:

A FastPay é uma infratech que fornece soluções em meios de pagamento para instituições financeiras, empresas de pagamentos e varejo. A empresa atua no processamento de cartões, pagamentos digitais, embedded finance, análise de dados financeiros, programas de fidelidade e experiências digitais. Entre seus serviços estão Bin sponsor (Grecale) e subadquirência (Neo Pagamentos). Com mais de 20 anos de atuação no setor, a FastPay desenvolve projetos customizados e mantém parcerias com diferentes empresas do mercado.

