Energia solar avança no Brasil e em ritmo acelerado

Energia solar avança no Brasil e especialistas discutem a necessidade de dispositivos de proteção em usinas fotovoltaicas 

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 11h08
Divulgação CLAMPER

O Brasil consolidou-se nos últimos anos como um dos países com maior potencial de geração de energia solar. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a expansão ocorre em ritmo acelerado, acompanhada de debates sobre segurança e padronização técnica nas instalações.

A Resolução Normativa n° 1000/2021 da Aneel estabelece responsabilidades para os proprietários de sistemas fotovoltaicos, especialmente em casos de falhas ou danos decorrentes de instalações que não seguem as orientações técnicas. Entre os pontos recorrentes no mercado está a necessidade de proteção externa e muitos especialistas já evidenciaram que a ausência da proteção pode comprometer a vida útil dos equipamentos e interromper a geração de energia solar.

O engenheiro eletricista e supervisor de Engenharia de Aplicações na CLAMPER, Renato Teixeira, observa que a instalação de sistemas fotovoltaicos requer atenção às normas em vigor, que são consideradas suficientes para a proteção quando há aplicação coordenada de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS).

Estudos indicam impactos relacionados à falta de proteção

Levantamentos do setor indicam que uma parcela significativa das falhas em usinas solares ocorre pela ausência de DPS. Em 2024, a Universidade de Pernambuco (UPE) apresentou, durante a 37th International Conference on Lightning Protection (ICLP), na Alemanha, um estudo que analisou a eficiência desses dispositivos na proteção de inversores. A pesquisa mostrou que a instalação de proteção externa aumentou a resistência dos sistemas a surtos elétricos em até 93,6%, em testes realizados com múltiplos impulsos.

Douglas Lara, engenheiro eletrônico e coordenador de Engenharia de Aplicações da CLAMPER, observa que as normas da ABNT NBR já orientam o uso de DPS em sistemas fotovoltaicos. Para ele, o dispositivo deveria ser considerado parte integrante da cadeia, ao lado de módulos fotovoltaicos e inversores.

Contabilizando o prejuízo

A paralisação de sistemas fotovoltaicos por falta de proteção externa gera perdas financeiras. Para estimar esse impacto, em valores, foi criada a Calculadora Solar, ferramenta que calcula o prejuízo decorrente da interrupção da geração de energia solar.

De acordo com Yasmim Brito, gerente de Negócios da CLAMPER, o recurso busca traduzir em números o impacto da inatividade: "a ferramenta permite visualizar de forma prática o efeito econômico (prejuízo), causado pela ausência de proteção em um sistema solar".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
