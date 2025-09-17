KRJ Conectores fecha acordo inédito com empresa das Filipinas

A KRJ, empresa do segmento de conexões para rede aérea de distribuição de energia, fechou uma parceria com a Advance Solution Enterprises (ASE), empresa sediada em Manila, nas Filipinas. O fornecimento inicial começará com a entrega de conectores cunha e conectores perfurantes para baixa e média tensão. Trata-se de um negócio inédito no Brasil do setor elétrico com um cliente daquele país.

O acordo foi firmado durante a realização da Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação (FIEE), em São Paulo, que se encerrou na última sexta-feira (12/09). “As possibilidades de exportação com o mercado Asiático estavam sendo prospectadas há mais de quatro anos. E durante o período indicial de contato houve inúmeras trocas de comunicações com esclarecimentos técnicos, especificações, que depois evoluíram para as certificações e aplicações dos dispositivos”, revela Marcelo Mendes, gerente geral da KRJ Conexões, indústria que está sediada na Zona Norte da capital paulista.

Segundo ele, o novo parceiro estava à procura de empresas internacionais fora do mercado asiático. “As demandas do cliente se alinharam às características oferecidas, que foram fundamentadas principalmente na gestão de processos e redução de custos. Todo o acordo foi concretizado diretamente pela KRJ sem apoio de trading companies”, informou Mendes.

Na realidade, o desenvolvimento dessa transação comercial teve início antes da pandemia, e depois foi interrompido no período da Covid e retomado em 2022, quando foi possível evoluir para as trocas de comunicações. Há aproximadamente dois anos e meio, os contatos foram retomados e evoluídos com muitas trocas de informações até que surgiu a solicitação de uma cotação de conectores em cunha que foi inteiramente atendida. A partir de então as negociações se estreitaram e resultaram no pedido de compra.

“No decorrer dos contatos, várias videoconferências se realizaram para ampliar a confiança e segurança de ambas as partes. Até que recentemente os diretores proprietários solicitaram uma visita técnica para conhecer e validar exclusivamente nosso processo produtivo e de controle da qualidade como potencial fornecedor com mais proximidade”, esclarece Mendes.

A equipe da KRJ, por seu lado, sugeriu então que aproveitassem a realização da FIEE, um dos maiores eventos do setor elétrico no Brasil, para ampliar o conhecimento sobre o mix de produtos brasileiros. Os diretores aceitaram a sugestão e visitaram o evento durante os quatro dias de realização.

Parceira

Fundada em 2009, a Advance Solution Enterprises fornece diversas soluções de negócios para o mercado filipino. A ASE foi criada para preencher uma lacuna no mercado de fornecimento de materiais elétricos, mais especificamente para atender tanto o departamento de engenharia quanto o de compras das fábricas pelo país. Seu portfólio tem sido construído em torno de produtos para mercado de distribuição e comercialização de produtos elétricos, como também de outros segmentos B2B.

“O mercado asiático é um segmento que a gente entende com grande potencial, apesar da distância. Tem um amplo espaço de desenvolvimento de aplicação dos nossos produtos, dadas as características das redes desse mercado que são parecidas com as nossas”, explicou Mendes, que deseja ampliar mais ainda sua atuação pelo mundo inteiro.

“A ideia é que seja o primeiro de vários negócios. Vamos sair do tradicional. Outro mercado que estamos observando é o da África, mas ainda não há condições de trabalharmos neste exato momento para o fechamento de parcerias. Tirando alguns países do Norte africano, o Sul-Sahariano não tem dinheiro para comprar ainda, mas estamos atentos, e no futuro pode haver novos parceiros”, adianta Mendes.

Mercado internacional

Atualmente a KRJ atua em mais de 20 países da Europa, Ásia e América, incluindo os Estados Unidos. Ela já tinha uma tradição de atuar em novas fronteiras de exportação e neste momento de grandes mudanças no comércio exterior, por causa das sanções em vigência, a empresa está em busca de novos mercados além das Filipinas, como por exemplo o Vietnã, Indonésia e Austrália. Por sinal, profissionais dessa empresa brasileira já estiveram em visita técnica recente para estreitar a viabilidade de novos parceiros indonésios e vietnamitas.

A KRJ tem larga tradição em fazer comércio internacional. Muito dessa cultura empresarial foi adquirida pelos seus executivos e engenheiros quando atuaram em grandes companhias internacionais dentro do Brasil. O modus operandi do marketing internacional como divulgação da marca, participação em diferentes eventos, prospecção de novos mercados foram internalizados naturalmente no dia a dia e passou a ser parte importante do negócio dessa fabricante de conectores genuinamente brasileira.