Bmg forma 1ª turma com benefício educação do Unico Skill

Conciliar carreira e estudo é um grande desafio para a maioria das pessoas. Para superar essa barreira, colaboradores do Bmg contam com um grande aliado: o benefício educação criado pelo Unico Skill, que oferece flexibilidade e autonomia para estudar. O banco realizou a formatura de profissionais que concluíram gratuitamente cursos de graduação e pós-graduação por meio da plataforma digital que conecta trabalhadores a mais de 26 mil opções de ensino no Brasil e no mundo, de forma presencial, híbrida ou à distância. Dessa maneira, eles conseguiram encaixar a rotina de estudos no dia a dia.

O Bmg foi o primeiro banco do país a oferecer o benefício educação ilimitado do Unico Skill a seus colaboradores: 100% deles podem estudar em dezenas de instituições de ensino. "As pessoas são a chave da nossa transformação e do futuro que estamos construindo juntos. Por isso, investimos com propósito em iniciativas como esta, que fortalecem o desenvolvimento dos nossos times e impulsionam a inovação em todas as áreas", diz a diretora de Pessoas do Banco Bmg, Andréa Milan.

"Essa formatura é a confirmação de que a democratização da educação de qualidade impulsiona carreiras e transforma vidas. Nossa parceria com o Bmg é estratégica, pois ambos acreditamos que o futuro das empresas está na capacitação contínua de seus talentos", afirma o CEO do Unico Skill, Joca Oliveira. "Os formandos do Bmg são a prova viva de que a autonomia e a dedicação, aliadas a uma plataforma moderna, geram resultados incríveis", destaca.

Uma dessas formandas é Vanessa Brum Barbosa. A profissional atua como analista de cadastro no Bmg e concluiu a pós-graduação em Direito Societário. Se a conciliação de carreira e educação já é desafiadora, Vanessa tem um ingrediente a mais nessa equação: Bárbara, de quatro meses, sua primeira filha. "A versatilidade da plataforma permite que eu faça minha própria agenda e inclua os estudos na rotina profissional e de mãe", conta. Além da pós concluída, Vanessa está fazendo inglês por meio da plataforma do Unico Skill. "Pretendo continuar usando o benefício para me aprimorar como pessoa e profissional."

"Esse é um diferencial do nosso benefício: atende a todos os colaboradores de forma individualizada, de acordo com a necessidade e os anseios de cada um", define Joca Oliveira. Ele ressalta que o catálogo de mais de 26 mil cursos do Unico Skill inclui não apenas EAD, mas cursos presenciais e híbridos. A plataforma tem opções de graduação, pós, especialização, MBA, cursos livres e de idiomas. "O colaborador tem liberdade para cursar o que quiser e como quiser. Ele pode optar por trilhas de aprendizagem recomendadas pela própria empresa, escolher cursos para se qualificar na sua área ou fazer reskilling em uma área diferente, para uma transição de carreira, por exemplo."

Esse é o caso de Cristine Búrigo Chaves. A analista de Segurança da Informação trabalhava em outra área do Bmg e fez pós em Segurança Defensiva - Blue Team Operations para mudar de carreira. "Decidi fazer esse curso como um passo importante para transformar minha trajetória profissional. Queria mudar para o time de Segurança da Informação, e a pós me proporcionou uma visão abrangente que, hoje, consigo aplicar na minha atuação diária", revela.

O benefício educação ilimitado do Unico Skill leva ganhos para a empresa como um todo, segundo Andréa Milan, do Bmg: "Além da qualificação profissional, capacitar nossos colaboradores é mais do que uma estratégia: é a valorização do talento interno e com a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo e orientado ao cliente. A cultura organizacional muda de patamar, melhorando engajamento, o que se reflete em maior produtividade, retenção de talentos e até no fortalecimento da marca empregadora". Esse fortalecimento vem, também, em forma de reconhecimento: o Bmg foi eleito um dos melhores bancos para se trabalhar no Brasil de acordo com o ranking Great Place to Work, divulgado em agosto.