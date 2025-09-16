Terça, 16 de Setembro de 2025
Johnson Controls celebra 150 anos da marca York na Febrava 2025

Empresa retorna ao evento AVACR da América Latina para expor seu conjunto de soluções de mercado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/09/2025 às 15h29

A Johnson Controls marca presença em mais uma edição da Febrava, feira da indústria AVACR (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração) da América Latina, realizado entre os últimos dias 9 e 12 de setembro no São Paulo Expo. A empresa e suas principais marcas (York, Metasys, Simplex, Tyco, Frick e Sabroe, entre outras) apresentarão um portfólio abrangente em AVACR, controles, soluções digitais, detecção de incêndio, peças, serviços e manutenção. Além disso, haverá uma celebração especial pelos 150 anos da marca York.

Ocupando uma área de 120 metros quadrados, o estande da Johnson Controls será um ponto de encontro de clientes, prospects e parceiros do setor. “Por sua importância para o mercado brasileiro e latino-americano, a Febrava é uma grande oportunidade para os visitantes conhecerem e se aprofundarem em todas as soluções da York, que há décadas oferece desempenho, sustentabilidade e confiabilidade para a indústria”, afirma João Paulo Oliveira, diretor de Latam Digital & Service Growth da Johnson Controls.

A participação na Febrava é parte da estratégia de fortalecer a marca York e alavancar novos negócios no país, onde se destaca a forte demanda em setores como hospitais, data centers, shopping centers, edificações corporativas, universidades e aeroportos, entre outros. “A palavra de ordem no setor AVCR é 'pró-conforto', e nos próximos anos, veremos cada vez mais negócios baseados em soluções que entregam sustentabilidade, eficiência e qualidade”, projeta Oliveira.

Além de expor os principais produtos e soluções da empresa, o estande da Johnson Controls será um espaço para compartilhar conhecimento, por meio de uma série de palestras e workshops diários. 

Para mais informações da Johnson Controls na Febrava 2025 e para fazer o credenciamento gratuito, basta acessar a página da empresa no site do evento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
