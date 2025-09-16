Terça, 16 de Setembro de 2025
Desorganização Oficial recebe Medalha Top Legislativo

Projeto de Paracatu (MG) foi reconhecido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB) por sua atuação no Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecn...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/09/2025 às 12h44
Foto: Gean Lima (Fotógrafo EnGITEC)

A União dos Vereadores do Brasil (UVB) concedeu a Medalha Top Legislativo ao projeto Desorganização Oficial, desenvolvido na Câmara Municipal de Paracatu (MG). O reconhecimento ocorreu pela atuação do projeto no Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia e Inovação do Legislativo (EnGITEC), considerado o maior evento de tecnologia e inovação do Legislativo no Brasil.

Criado em 2007, o Desorganização Oficial tem 18 anos de atuação contínua no EnGITEC, reunindo parlamentares, servidores e especialistas de todo o país para debater a modernização tecnológica dos legislativos municipais. O encontro é promovido com apoio do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e do Senado Federal, por meio do Programa Interlegis, e tem como foco a transformação digital e a inovação no setor público.

Um dos diferenciais do projeto é a proposta de levar aos espaços formais do Legislativo uma abordagem lúdica e acessível, usando elementos como apresentações de pijamas, pantufas e personagens simbólicos, aproximando a tecnologia do público de forma descontraída. Essa metodologia é inspirada na filosofia Ubuntu, conceito que valoriza a colaboração e a interdependência entre as pessoas, expressa na máxima “Eu sou porque nós somos”. Assim, o projeto busca mostrar que a modernização legislativa também pode ser construída com empatia, inclusão e conexão humana.

Por meio de acordos de cooperação técnica com o Senado Federal, câmaras municipais têm acesso gratuito a sistemas digitais, suporte técnico e capacitação de servidores. Esses acordos contribuem para a melhoria dos processos internos, transparência e economia de recursos públicos. Pequenos municípios, que dificilmente teriam condições de implementar tais ferramentas, conseguem assim oferecer serviços digitais mais ágeis e acessíveis à população.

Segundo a UVB, a Medalha Top Legislativo reconhece projetos e iniciativas que se destacam na promoção da democracia, inovação e fortalecimento dos legislativos municipais. A lista completa de premiados está disponível no site da entidade: Premiados pela UVB.

Alzira Fernanda Brasil, idealizadora do projeto, destacou que o reconhecimento reflete o trabalho coletivo e a forma singular de engajar pessoas por meio da ludicidade:

“Desorganizar é aproximar pessoas, é transformar a forma como olhamos para a vida. Quando conseguimos unir tecnologia e afeto, transformamos um encontro técnico em uma experiência mágica de conexão, acolhimento e energia, onde cada participante se sente (e é) parte de algo maior, guiado pela essência do Ubuntu: eu sou porque nós somos. Estou recebendo esse reconhecimento em nome de todos os engitecos que desorganizam ou se deixam desorganizar, para transformar”, afirmou.

Ela também acrescentou que a transformação social começa com ações simples, mas consistentes:

“O prêmio evidencia que a mudança começa, muitas vezes, de forma simples: um grupo de pessoas engajadas, ideias criativas, quebra de padrões, muita alegria, amor, coragem e uma visão clara de que tecnologia deve servir à sociedade.”

A premiação reforça a importância de iniciativas voltadas à modernização e integração dos legislativos municipais, incentivando outras câmaras a adotarem soluções tecnológicas que aproximem o parlamento da sociedade e tornem a gestão pública mais transparente e participativa.

Para mais informações sobre o Interlegis, basta clicar aqui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik / DC Studio
