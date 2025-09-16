Apoiolab participa do Congresso Brasileiro de Patologia

De 16 a 18 de setembro, o Rio de Janeiro receberá o 57º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, considerado um dos maiores encontros da área na América Latina. O evento reunirá, em média, 4,2 mil participantes entre congressistas, visitantes, palestrantes e expositores nacionais e internacionais. As informações são do site Vitrine de Eventos - SBPC/ML – Associatec.

A programação científica contará com mais de 100 atividades, incluindo conferências, mesas-redondas, workshops, encontros com especialistas e apresentações de casos clínicos, conduzidas por renomados profissionais do Brasil e do exterior.

Com 18 unidades espalhadas pelo país e uma sede de 2.500 m² em Cotia (SP), o Apoiolab marcará presença no congresso com o objetivo de reforçar sua imagem como um laboratório de apoio moderno, confiável e parceiro estratégico de clínicas, hospitais e laboratórios.

Vinícius Salles Margatho, diretor-geral do Apoiolab, explica que uma das metas é demonstrar a capacidade do laboratório de atender às demandas mais complexas, unindo precisão diagnóstica, tecnologia de ponta e agilidade operacional.

“A presença no congresso é estratégica para o Apoiolab. Trata-se de um dos encontros mais relevantes da área, reunindo especialistas que definem o futuro da medicina diagnóstica. Estar nesse espaço reforça nossa credibilidade e demonstra nosso compromisso com a inovação e a excelência em anatomia patológica”, detalha.

Ainda de acordo com o executivo, a anatomia patológica é um dos pilares do laboratório, e a temática do congresso reforça a relevância da área na transformação da prática clínica. “Nossa expertise em telepatologia, imuno-histoquímica e soluções digitais conecta-se diretamente à proposta do evento, que busca discutir caminhos para diagnósticos mais rápidos e precisos”, acrescenta.

O diretor-geral também destaca a importância do congresso para o networking do Apoiolab. “Queremos ampliar nossa rede de parcerias e estreitar relações com instituições que buscam um parceiro confiável em apoio diagnóstico”, ressalta.

Tendências do setor

Entre as principais tendências e inovações do setor, alinhadas à temática do congresso, Vinícius Salles aponta a digitalização dos processos, o uso da inteligência artificial em citologia e patologia e a telepatologia como fatores que devem revolucionar a prática médica. Segundo ele, além de aumentar a precisão, essas tecnologias democratizam o acesso a diagnósticos de qualidade, independentemente da localização.

O segmento global de diagnóstico molecular deve registrar um crescimento significativo nos próximos anos, passando de US$ 13,01 bilhões em 2024 para cerca de US$ 20,22 bilhões em 2029, com um CAGR estimado em 9,22%, de acordo com projeções da Mordor Intelligence.

O diretor-geral do Apoiolab relembra que, em 2025, foi inaugurado o setor de Biologia Molecular da marca, que ampliou o portfólio do laboratório com exames de alta precisão. “Além disso, seguimos investindo em telepatologia e na expansão dos MobiLabs”, informa.

Para mais informações, basta acessar: https://apoiolab.com.br/