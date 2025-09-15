Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções

Desde a entrada em vigor da LGPD, organizações brasileiras têm a obrigação legal de proteger dados pessoais de clientes, parceiros e colaboradores....

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/09/2025 às 21h27
Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções
IA generated

A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em vigor desde setembro de 2020, tornou-se uma exigência legal para empresas de todos os portes no Brasil. Regulamentada pela Lei nº 13.709/2018, a norma estabelece regras claras para o tratamento de dados pessoais e impõe sanções em caso de descumprimento, como multas que podem chegar a R$ 50 milhões por infração, conforme orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Segundo levantamento da PwC Brasil, divulgado em 2023, 74% das empresas já enfrentaram ao menos um incidente relacionado à segurança de dados. Esse dado evidencia a urgência de ações preventivas para mitigar riscos e garantir a proteção das informações pessoais de clientes, colaboradores e parceiros.

De acordo com Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil, a aplicação da lei vai além do cumprimento formal: “A adequação à LGPD é hoje um diferencial competitivo no mercado digital, ao mostrar ao consumidor que sua privacidade é levada a sério”.

A regularização, no entanto, requer uma abordagem multidisciplinar e contínua. O primeiro passo é o mapeamento dos dados pessoais armazenados e processados pela organização. Essa etapa permite identificar riscos, pontos de vulnerabilidade e oportunidades de melhoria nos processos internos.

Outro aspecto essencial é a gestão de consentimento, principalmente nos casos em que o tratamento depende da autorização do titular. A empresa deve garantir que esse consentimento seja claro, específico e registrado, permitindo sua revogação a qualquer momento.

A segurança da informação também é central na adequação à LGPD. Medidas como autenticação de múltiplos fatores, criptografia, backups regulares e controle de acessos são fundamentais para proteger os dados armazenados. A capacitação de equipes sobre boas práticas no uso das informações também contribui para a mitigação de riscos.

Empresas de menor porte, que muitas vezes não possuem um time interno especializado, podem recorrer a prestadores de serviços para exercer a função de DPO. Essa prática tem se mostrado eficaz para garantir a conformidade e evitar autuações.

A falta de adequação à LGPD pode resultar em sanções administrativas, ações judiciais, prejuízos financeiros e danos reputacionais. Além disso, empresas que não comprovam boas práticas em proteção de dados podem ser excluídas de licitações ou perder contratos com grandes parceiros comerciais.

Por outro lado, a conformidade pode ser transformada em vantagem estratégica. Além de fortalecer a governança corporativa e a confiança dos consumidores, o processo de adequação tende a melhorar a eficiência operacional e estimular a inovação por meio da modernização de sistemas e políticas internas.

Para saber mais, basta acessar: www.strongsecurity.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças

Novos programas preparam alunos para o mercado jurídico e financeiro, unindo tecnologia, inovação e competências práticas essenciais

 Mixtou
Tecnologia Há 2 horas

Robótica educacional ganha espaço em escolas brasileiras

Tecnologia se consolida como recurso pedagógico e fortalece o desenvolvimento de habilidades entre estudantes

Divulgação/Banco de Imagens/Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Pearson será fornecedora exclusiva de exames Salesforce

Parceria estratégica reforça o compromisso de consolidar a força de trabalho global com experiência certificada e sob demanda

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Mercado de seguros cresce e amplia oportunidades de renda

Avanço dos microsseguros abre espaço para novos consultores independentes

 Foco Tecnologia
Tecnologia Há 3 horas

Inovação digital movimenta a hotelaria na Equipotel 2025

A Foco Tecnologia apresenta na Equipotel 2025 a plataforma ROOMS, com destaque para o Pacote de Experiência do Hóspede. As soluções integram ferram...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
18° Sensação
3.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Política Há 46 minutos

Lula critica imaginário racista que persiste no país
Tecnologia Há 1 hora

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças
Justiça Há 1 hora

Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
Tecnologia Há 2 horas

Robótica educacional ganha espaço em escolas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,538,91 -0,18%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias