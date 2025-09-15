Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado de seguros cresce e amplia oportunidades de renda

Avanço dos microsseguros abre espaço para novos consultores independentes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/09/2025 às 20h27
Mercado de seguros cresce e amplia oportunidades de renda
Banco de imagens Freepik

Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), o mercado de seguros de pessoas somou R$ 18,5 bilhões em prêmios nos três primeiros meses de 2025, o que representa uma expansão de 8,3% em relação ao mesmo período de 2024. O documento mostra ainda que os maiores crescimentos foram registrados nos seguros de Doenças Graves (18,5%), Vida Individual (12,9%) e Viagens (9,2%).

Esse desempenho abre espaço para modelos de atuação independentes, especialmente em microsseguros, que oferecem coberturas de menor custo e maior alcance. De acordo com publicação da Revista Apólice, com base em dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado de microsseguros arrecadou R$ 1,05 bilhão em 2022, um crescimento de 78% em relação a 2021. O avanço indica que cada vez mais brasileiros têm recorrido ao setor como forma de garantir proteção e, em paralelo, explorar novas fontes de renda.

Para o gerente de expansão da companhia Sky Seguradora, Davi Anaia Pessoa, essa tendência revela uma mudança no perfil do mercado. "Cada vez mais pessoas comuns, que não necessariamente têm experiência prévia em seguros, estão encontrando nesse segmento uma forma de complementar renda e, ao mesmo tempo, oferecer serviços com impacto social", afirma.

Nesse cenário, empresas têm estruturado plataformas que permitem a atuação de consultores de forma independente, sem a necessidade de investimento inicial. É o caso da própria Sky, que oferece o SkyLife, um produto de microsseguro que inclui cobertura de assistência funeral, indenização por morte acidental ou invalidez, além de serviços de telemedicina em diversas especialidades e descontos em farmácias e óticas.

"Nosso objetivo é simplificar tanto a experiência do cliente quanto a do consultor. Ao disponibilizar ferramentas digitais de gestão e comissionamento recorrente, conseguimos ampliar o acesso à proteção e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para quem deseja trabalhar com flexibilidade", explica Pessoa.

A percepção do profissional é de que o modelo de consultoria independente tem ganhado adesão por oferecer horários flexíveis, ausência de custos de adesão e possibilidade de geração de renda recorrente. A plataforma da Sky, por exemplo, disponibiliza funcionalidades de acompanhamento de clientes, o que, segundo a empresa, facilita a organização do trabalho para quem atua na ponta.

Com a expectativa de crescimento do setor ao longo de 2025, a tendência é que cada vez mais pessoas se interessem por atuar como consultores independentes, encontrando no mercado segurador não apenas uma fonte de renda extra, mas também um campo em desenvolvimento.

"Além disso, a modalidade de consultoria independente apresenta algumas facilidades que ajudam a explicar sua expansão. Entre elas estão a flexibilidade total de horários, a ausência de necessidade de investimento inicial, a disponibilização de ferramentas digitais para gestão de clientes e a possibilidade de geração de renda mensal recorrente, associada ao apelo social dos produtos oferecidos", finaliza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
IA generated
Tecnologia Há 1 hora

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções

Desde a entrada em vigor da LGPD, organizações brasileiras têm a obrigação legal de proteger dados pessoais de clientes, parceiros e colaboradores....

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças

Novos programas preparam alunos para o mercado jurídico e financeiro, unindo tecnologia, inovação e competências práticas essenciais

 Mixtou
Tecnologia Há 2 horas

Robótica educacional ganha espaço em escolas brasileiras

Tecnologia se consolida como recurso pedagógico e fortalece o desenvolvimento de habilidades entre estudantes

Divulgação/Banco de Imagens/Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Pearson será fornecedora exclusiva de exames Salesforce

Parceria estratégica reforça o compromisso de consolidar a força de trabalho global com experiência certificada e sob demanda

 Foco Tecnologia
Tecnologia Há 3 horas

Inovação digital movimenta a hotelaria na Equipotel 2025

A Foco Tecnologia apresenta na Equipotel 2025 a plataforma ROOMS, com destaque para o Pacote de Experiência do Hóspede. As soluções integram ferram...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
18° Sensação
3.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Política Há 46 minutos

Lula critica imaginário racista que persiste no país
Tecnologia Há 1 hora

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças
Justiça Há 1 hora

Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
Tecnologia Há 2 horas

Robótica educacional ganha espaço em escolas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,538,91 -0,18%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias