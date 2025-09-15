Segunda, 15 de Setembro de 2025
Inovação digital movimenta a hotelaria na Equipotel 2025

A Foco Tecnologia apresenta na Equipotel 2025 a plataforma ROOMS, com destaque para o Pacote de Experiência do Hóspede. As soluções integram ferram...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/09/2025 às 19h57
Inovação digital movimenta a hotelaria na Equipotel 2025
Foco Tecnologia

A "Equipotel", descrita pela organização RX Global como o "principal encontro de hospitalidade da América Latina", será palco de lançamentos que refletem a transformação digital em curso no setor hoteleiro brasileiro. De 16 a 19 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento reunirá fornecedores, gestores e profissionais da área em busca de soluções voltadas à gestão integrada, operação mais eficiente e aprimoramento da jornada do hóspede.

Entre os destaques desta edição está a "Foco Tecnologia", empresa nacional com 19 anos de atuação e mais de 2.300 meios de hospedagem ativos em sua base. A companhia apresentará oficialmente a plataforma "ROOMS", uma extranet desenvolvida para concentrar, em um único ambiente digital, funcionalidades voltadas à gestão, vendas e relacionamento com o cliente.

A "ROOMS" integra motor de reservas, site customizável, channel manager, sistema de pagamentos automatizado (Foco Pay), PMS, módulo financeiro, CRM e ferramentas para comunicação com hóspedes. O sistema permite ainda integração com os principais PMSs e adquirentes do mercado, oferecendo maior conectividade entre áreas operacionais e comerciais.

Durante o evento, será lançado o Pacote de Experiência do Hóspede, um conjunto de soluções integradas que busca qualificar os pontos de contato com o cliente ao longo da estadia. O pacote inclui o aplicativo Foco Pass, que oferece serviços como pré-check-in digital, acesso à programação do hotel, conexão ao Wi-Fi, visualização de atrativos locais, acompanhamento de consumos, envio de avaliações e canal direto com a equipe via WhatsApp. O app Foco Pass, o motor de reservas e o sistema de pagamentos Foco Pay compõem o conjunto de ferramentas voltado à automação de processos operacionais e de atendimento ao hóspede.

Outro componente do pacote é o módulo de notificações automatizadas via WhatsApp, voltado para o envio de mensagens transacionais, como confirmação e cancelamento de reservas, envio de propostas, mensagens de boas-vindas, pesquisas de satisfação e cupons pós-estadia. A funcionalidade tem como finalidade estruturar a comunicação com o hóspede por meio de mensagens automatizadas, organizadas por tipo de interação e etapa da estadia.

A proposta da Foco com esse conjunto de ferramentas é contribuir para a automação de processos, reduzir gargalos de atendimento e estruturar melhor a comunicação com o hóspede. Entre os resultados esperados estão a diminuição de filas, o fornecimento antecipado de informações úteis, a resolução de dúvidas durante a estadia e o registro sistematizado de feedbacks.

"A jornada do hóspede começa antes mesmo da reserva e continua após o check-out. Por isso, investimos em soluções que integram operação, vendas e atendimento para organizar a jornada do hóspede", afirma Leonardo Silveira, CEO da "Foco Tecnologia".

A participação da empresa na "Equipotel 2025" reforção seu compromisso com o desenvolvimento de tecnologias voltadas à realidade da hotelaria independente no Brasil. As soluções estarão disponíveis para demonstração no stand N41, durante os quatro dias de evento.

